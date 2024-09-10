人民网北京9月10日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，中消协发出消费警示，提醒广大消费者警惕职业闭店行为。

今年以来，早教、健身等预付式消费领域出现的“职业闭店人”侵害消费者权益问题受到社会关注。

据中消协相关负责介绍，职业闭店人是指专门为经营不善尤其是采取预付费经营模式的经营者，策划闭店方案，实施闭店行为，并处理经营者遗留维权纠纷的群体。职业闭店人的一般操作是，在明知经营不善即将关门的情况下，联合经营者开展低价促销充值，吸收更多预付资金并挪用转移；再将原来的法定代表人变更为其他没有实际偿债能力的人，使原法定代表人“套现走人”，脱离原法律关系；最后一夜之间关门歇业，原经营者失联不见，由职业闭店人接手消费投诉、各类诉讼等事项。职业闭店行为多发生在预付式消费领域，目的是帮助经营者套走预付消费资金，逃避法律责任，降低向消费者承担责任的成本和风险。

对于职业闭店行为，中消协提醒广大消费者：

一是，预付式消费需谨慎决定、量力而行。消费前，建议消费者面对促销尤其是预付式消费促销，保持理性。先评估真实消费意愿和实际消费能力，再结合商家信誉、商品服务质量等信息货比三家，谨慎做出决定，不要因贪图优惠而冲动消费。

二是，.预付式消费务必签署书面合同。消费中，建议消费者要求经营者按照《消费者权益保护法实施条例》第22条的规定提供书面合同，仔细审阅商品服务的具体内容、价款费用、预付款退还方式、违约责任等合同核心条款，尽量避免一次性大额充值，妥善留存发票、收据、与经营者沟通记录等凭证。

三是，遇有闭店操作先留证再投诉。消费后，如果发现商家停业、关门、跑路、失联并且具有职业闭店行为特征，建议消费者收集相关证据，向当地消协组织或者有关行政部门投诉。如果遭遇商家闭店前恶意促销圈钱涉嫌诈骗，建议消费者及时向公安机关反映情况。必要时，消费者还可以选择向人民法院起诉，依法维护自身权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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