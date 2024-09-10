中汽协：8月我国汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆
2024年09月10日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，8月，我国汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%。
1至8月，我国汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%，产销增速较1至7月分别收窄0.9和1.3个百分点。
8月，汽车国内销量194.2万辆，环比增长8.3%，同比下降10.7%；汽车出口51.1万辆，环比增长9%，同比增长25.4%。
1至8月，汽车国内销量1499.2万辆，同比下降1.8%；汽车出口377.3万辆，同比增长28.3%。
中汽协表示，随着中央报废更新政策加力效果逐渐显现，叠加地方置换更新补贴政策陆续生效，预计将对后四个月汽车市场起到积极地促进作用。加之汽车行业即将迎来“金九银十”的传统销售旺季，多地将举办秋季车展，各大车企也在持续不断推出新产品，将有助于进一步释放市场消费活力。
(责编：王连香、吕骞)
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