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黑龙江林甸县：投入上亿元农业设施丢的丢坏的坏……

2024年09月10日17:40 | 来源：新华网
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　　新华社哈尔滨9月10日电　题：个别地方农业设施闲置：投入上亿元，丢的丢坏的坏……

　　新华社“新华视点”记者董宝森、杨轩

　　“新华视点”记者近期在黑龙江省林甸县采访发现，当地花巨资建设的一部分大型喷灌设备用不了，有的只剩架子光秃秃立在地里，零部件不见踪影；一些抗旱水源井也成了摆设。

　　“老百姓用不上，国家花了冤枉钱。”当地不少村民感叹。

　　据悉，针对部分涉农项目“建而不用”等问题，林甸县已制定项目排查整改方案，对全县涉农项目建设的设施进行检查。

　　设备第二年开始丢，第三年就不剩啥

　　林甸县曾是大兴安岭南麓片区扶贫攻坚重点县，2020年脱贫“摘帽”，如今是乡村振兴重点帮扶县。

　　不久前，记者深入林甸县多个乡镇、村屯看到，田间一些大型喷灌设备用不了，零部件丢的丢、坏的坏，有的因为“碍事”被拆卸。

　　在四季青镇新富村一处玉米地，一个喷灌设备“大架子”光秃秃立在地里。记者看到，设备轮胎已经瘪了，看不到电机、喷头等零部件，变压器也不见踪影。

　　在记者追问下，新富村党总支书记带领记者在一个农户家找到了六七个变压器。“怕丢，存放在这里。”一名村干部说，自2013年回村任职，没看到这个大型喷灌设备运转过。

被拆卸的大型喷灌设备。新华社记者杨轩摄

被拆卸的大型喷灌设备。新华社记者杨轩摄

　　在四季青镇新民村，一大堆大型喷灌设备零件被摆在一个院子的角落里。“一次都没用过，只剩下架子和轱辘。”村干部告诉记者，设备第一年是完好的，第二年开始丢，第三年就不剩啥了。

　　当地干部介绍，上述大型喷灌设备是实施“节水增粮行动”时建设的。据了解，有关部门2012年至2015年为支持东北四省区实施“节水增粮行动”。

　　林甸县水务局有关负责人介绍，当时由县水务局负责招投标建设，分2012年、2014年、2015年三期实施，覆盖全县8个乡镇，总投资近2亿元。项目包括58个大型喷灌设备主体，以及水源井、变压器、埋设电缆线等配套设备。

　　除了四季青镇，记者还走访了林甸镇等多地，发现不少大型喷灌设备处于“建而不用、建而难用”状态。

　　记者了解到，林甸县“节水增粮行动”项目建设完成后，统一交给村屯、农户，所有设备以“谁受益谁负责”原则管理，在各村登记。记者在新富村采访设备管理情况，村干部以村会计没在家为由，没有拿出台账。

存放在农户家中的变压器。新华社记者董宝森摄

存放在农户家中的变压器。新华社记者董宝森摄　　

　　林甸县水务局相关人士介绍，属于“节水增粮行动”的大型喷灌设备，因为配件缺失、损坏等原因，目前能用的只占60%左右。

　　除了大型喷灌设备，有村民反映，前些年在各村兴建的一批抗旱水源井也有问题。

　　记者在林甸县多个村屯发现，保护抗旱水源井的铁皮房有的出现破损，有的没有配套设备，有的甚至消失。

林甸县一处保护水源井的铁皮房出现破损，未见配套设备。新华社记者董宝森摄

林甸县一处保护水源井的铁皮房出现破损，未见配套设备。新华社记者董宝森摄

　　记者在四季青镇新富村看到，井房内没有水泵，井房外只有孤零零的电线杆，未见电线连接。“水源井就是摆设，春季有旱情，只能花钱拉水浇地。”一名张姓村民说。　　

　　为何“建而不用”？

　　受访农户和基层干部告诉记者，一些大型喷灌设备、水源井“建而不用”背后有多方面原因。

　　多位受访者表示，大型喷灌设备更适合大型农场或连片农田。林甸县水务局相关负责人说，当地人把大型喷灌设备称为“大喷”。林甸县耕地面积有限，老百姓承包的口粮田少，地块分散，并不适合用“大喷”。而且，其运行会碾压周边农户耕地，引发矛盾。

　　有村民说，“大喷”建设时未经村民同意，直接占地建设，有的设备安装至今“动都没动”。

　　另外，使用花费大、维修成本高也是问题。有基层干部说，这类“大喷”是统一订购的，零配件坏了比较难买，价格也较贵。一个农户对记者说，用“大喷”浇地不划算，他们一般都用四轮车拉大桶水浇地。　　

林甸县一处大型喷灌设备瘪了的轮胎。新华社记者董宝森摄

林甸县一处大型喷灌设备瘪了的轮胎。新华社记者董宝森摄

　　“负担大，不如拆了。”新民村一名村干部说，“大喷”块头太大，每年还得补偿被占地农户500元。新民村有两套“大喷”，每年需补偿农户1000元，多年来该项支出累计已超过万元。　　

　　此外，一些“大喷”还会妨碍农机设备在田间作业。

　　“有的村民想拆，但县水务局说‘大喷’不能拆。拆不能拆，用不能用；立在那儿，东西丢了，我们还有责任。”一些村干部抱怨。

　　对于抗旱水源井，一些村民反映，一些水源井电线杆都立上了，但没通电，成了“半拉子工程”；一些水源井建设标准不高，而且建好后无人管护，成了“废井”。

　　在四季青镇，记者问及抗旱水源井的建造标准、管理归属、监管等问题时，四季青镇党委书记、镇长均没有明确答复。

　　多措并举强化涉农项目管护　

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“健全脱贫攻坚国家投入形成资产的长效管理机制。”中国社会科学院农村发展研究所副研究员崔凯等专家表示，对于脱贫攻坚期间形成的扶贫资产，要有长远规划、严格管理机制，确保国家投入惠及百姓、长期发挥作用。

　　根据林甸县制定的排查整改方案，林甸县拟对全县涉农项目建设的设施，按照“可使用、维修后可用、已无法使用”做好分类管理。同时，加强管护，明确管护责任人，切实保障涉农项目发挥效益。

　　林甸县相关负责人表示，对列入村集体资产的基础设施，林甸县将开展常态化巡查，保障基础设施用起来，让涉农项目真正发挥作用。记者了解到，林甸县水务局已制定《林甸县水利抗旱设施管护办法》，进一步推动水利抗旱设施管护规范化。　　

　　业内专家认为，林甸县部分农业设施闲置并非个案，其他一些地方也存在类似情况。涉农项目建设需要科学规划，贴近百姓需求，增强村民参与度。应本着“当地实际需求什么，就规划建设什么”的原则，避免盲目投资、“拍脑袋”决策。同时，要结合实际，探索多元管护机制，防止出现“钱花了、人走了、工程废了”的现象。

　　受访基层群众表示，应加强涉农项目监管，钱怎么花的、标准是啥等，都要进行全透明公示。基层群众呼吁彻查问题项目，对涉农项目和资金强化日常管理，落实绩效评价，确保高效使用。

　　崔凯建议，农业基础设施要获得持续、良好的运营，应探索专业化、市场化运维模式，明确责任主体，建立长效机制。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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