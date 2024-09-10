人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024京津冀企业百强名单在津发布

2024年09月10日19:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社天津9月10日电（记者刘惟真、梁姊）在10日于天津举办的2024中国500强企业高峰论坛上，发布了2024京津冀企业百强、2024京津冀制造业企业百强、2024京津冀服务业企业百强名单。

　　据介绍，相关部门参照国际国内通行做法，以2023年企业营业收入作为“百强企业”入围标准。入围2024京津冀企业百强名单的包括中国铁建股份有限公司、京东集团股份有限公司、河钢集团有限公司、敬业集团有限公司、天津荣程祥泰投资控股集团有限公司、一汽丰田汽车有限公司等。

　　中国企业联合会常务理事陈玉涛分析，2024年京津冀“百强企业”在多个经济指标上表现出不同程度的增长，营业收入总和同比增长3.1%，利润总额同比增长27.2%，净利润同比增长35.6%，资产总额合计同比增长6.1%，研发费用同比增长8.3%，展现出京津冀“百强企业”较强的实力与发展潜力。

　　中国企业联合会党委书记朱宏任说，京津冀协同发展十年来，三地坚持分工合作、优势互补，交出了产业协同发展的亮眼“成绩单”。当前，“五群六链五廊”产业协同发展新图景正逐步实现，高新技术产业、高技术服务业等现代产业蓬勃发展。

　　2024中国500强企业高峰论坛由中国企业联合会、中国企业家协会主办，为期两天，以“向‘新’而行 打造更多世界一流企业”为主题，设置全体大会、平行论坛、专题活动、集中签约仪式等环节。

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家公园建设成效显著 筑牢中国式现代化的生态根基
　　国家公园是“国之大者”，是生态文明建设重大制度创新。 9月10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。…
国家知识产权局：今年上半年全国知识产权质押融资登记金额达4199亿元
　　人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。 国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，知识产权是科技和文化等领域创新成果的主要载体，是服务贸易的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部