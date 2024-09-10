新华社天津9月10日电（记者刘惟真、梁姊）在10日于天津举办的2024中国500强企业高峰论坛上，发布了2024京津冀企业百强、2024京津冀制造业企业百强、2024京津冀服务业企业百强名单。

据介绍，相关部门参照国际国内通行做法，以2023年企业营业收入作为“百强企业”入围标准。入围2024京津冀企业百强名单的包括中国铁建股份有限公司、京东集团股份有限公司、河钢集团有限公司、敬业集团有限公司、天津荣程祥泰投资控股集团有限公司、一汽丰田汽车有限公司等。

中国企业联合会常务理事陈玉涛分析，2024年京津冀“百强企业”在多个经济指标上表现出不同程度的增长，营业收入总和同比增长3.1%，利润总额同比增长27.2%，净利润同比增长35.6%，资产总额合计同比增长6.1%，研发费用同比增长8.3%，展现出京津冀“百强企业”较强的实力与发展潜力。

中国企业联合会党委书记朱宏任说，京津冀协同发展十年来，三地坚持分工合作、优势互补，交出了产业协同发展的亮眼“成绩单”。当前，“五群六链五廊”产业协同发展新图景正逐步实现，高新技术产业、高技术服务业等现代产业蓬勃发展。

2024中国500强企业高峰论坛由中国企业联合会、中国企业家协会主办，为期两天，以“向‘新’而行 打造更多世界一流企业”为主题，设置全体大会、平行论坛、专题活动、集中签约仪式等环节。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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