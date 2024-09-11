本报记者 汪文正

图为观众在第十四届智慧城市与智能经济博览会现场咨询了解人形机器人。

胡学军摄（人民视觉）

第十四届智慧城市与智能经济博览会（以下简称“智博会”）日前在浙江省宁波市举行。本届智博会以“数字赋能新型工业化”为主题，展览展示总面积达3万平方米，展商超300家。会上，展览展示、前瞻研讨等一系列活动，推动数字经济理念交流、成果展示与合作对接。

展现智慧城市美好未来

通过虚拟现实技术，体验数字孪生技术如何助力城市管理决策；借助近无感高精度穿戴式设备，来一场酣畅淋漓的数字化拳击训练……在智博会的镇海甬江芯谷馆，甬华创芯中心、清华大学电子工程系展示了人工智能（AI）、具身智能、大模型算力、数字孪生等领域产学研融合的发展成果，展现智慧城市美好未来。

本届智博会上，众多“顶流”科技产品亮相，多元互动渠道让不少观众体验到平时难得一见的数字生活场景。

在科大讯飞展区，一群学生饶有兴致地参观体验。课前，AI教师助手向教师推送教学内容和资源；课上，智慧黑板实时同步学生的反馈互动；课后，智能批阅机完成出卷出题、批改留痕等工作……人工智能打造的智慧课堂，让学校教育实现减负增效。

今年首次写入政府工作报告的“低空经济”，是本届智博会的一大看点。 广州亿航智能技术有限公司展示最新载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）、深圳智航无人机有限公司带来了铁牛货运载重无人机……在智博会数字经济综合馆的低空经济产业集群展区，10余家低空经济领域企业亮相。“我们推出了全球首款载人飞碟，可搭载两名标准体重的成年人，并通过激光雷达等技术实现导航。”深圳智航无人机有限公司工作人员说。

推动中小企业逐“数”而行

本届智博会期间，66个中小企业数字化转型试点城市集中亮相，成为各界关注的“重头戏”。

据介绍，财政部、工业和信息化部于2023年启动中小企业数字化转型城市试点，目前已分两批公布66个试点城市名单。试点一年来，各试点城市通过放大规模效应、提升政策效能，推动中小企业逐“数”而行。

河北省石家庄市针对生物医药、先进专用设备等4个制造业试点行业，选取600余家企业进行数字化改造；广东省东莞市为企业组织供需对接活动，通过分享应用案例与实践、推荐优质产品和服务，促进数转供需双方深入交流。

在位于宁波市江北区的捷创技术5G+智能制造体验中心，一个浓缩版的“黑灯工厂”正在运行。工厂运营者通过小程序定制化下单，系统下达生产指令，产线进行激光打印、填料、封盖、装盒，产品自动入库供扫码取货……短短几分钟内，包装精美的茶叶礼盒完成生产，展现了无人工厂柔性化生产的高效、精准。

截至去年底，首批30个试点城市已有15个重点行业的超1.5万家中小企业参与数字化改造。工业和信息化部中小企业局副局长商超表示，数字化转型是推进新型工业化的重要举措，是中小企业实现高质量发展的关键路径。试点汇聚了财税、金融、产业、人才等要素资源，为中小企业数字化转型营造了良好环境。目前，中国中小企业数字化转型正由点及面、由表及里、串珠成链，不断向规模化方向纵深推进。

新成果加快融入生产生活

随着5G技术的深入应用和“工业4.0”的逐步发展，数字经济最新发展成果正加快融入生产生活。

数益工联基于大模型研制智能对话机器人，为100余家中小企业打造专属“工业大脑”；创元信息打造神经元操作系统，为模具制造赋能；康赛妮建设可识别高碳、高污染环节的柔性数字化车间，积极布局“数绿融合”……数字化转型，推动企业向智能化、绿色化发展。

在宁波爱柯迪5G“智慧工厂”，中国移动联合爱柯迪打造的汽车铝合金压铸零件生产线正在有序运转。自动导引车灵活穿梭，扫描枪快速精准质检……各类智能设备背后，一张看不见的5G专网支撑着生产数据采集、仓储物流管理。

各类孵化平台打造更多数字经济“独角兽”。“未来几年，甬江芯谷计划引进芯片设计相关企业300家、上市公司10家，推动总估值突破1000亿元。”甬江芯谷相关负责人说。

中国信息通信研究院总工程师敖立表示，数字经济正在推动技术创新方式变革、生产要素配置优化、产业深度转型升级，支撑新质生产力加快发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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