在四川省遂宁市安居区，一家商用汽车企业工人正赶制订单产品。

张勤宝摄（人民视觉）

本报北京9月10日电 （记者徐佩玉）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前发布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，非制造业商务活动指数为50.3%，综合PMI产出指数为50.1%，中国经济景气水平总体保持稳定。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%。

产需两端有所放缓。生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4个百分点，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。从行业看，食品及酒饮料精制茶、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54%及以上，产需较快增长。

新动能较快回升。8月份，装备制造业PMI为51.2%，较上月上升1.7个百分点，其中生产指数和新订单指数均较上月上升3个百分点至52%以上；高技术制造业PMI为51.7%，较上月上升2.3个百分点，其中生产指数较上月上升超过3个百分点至51%以上，新订单指数较上月上升5个百分点左右至53%以上。

赵庆河表示，高耗能行业PMI为46.4%，比上月下降2.2个百分点，高耗能行业景气水平偏弱且降幅较大，是本月制造业PMI回落的主要原因之一。

8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，景气度略有回升。

具体看，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点，升至临界点以上；从市场预期看，业务活动预期指数为55.4%，位于较高景气区间。建筑业商务活动指数为50.6%，比上月下降0.6个百分点，仍位于扩张区间；从市场预期看，业务活动预期指数为54.7%，比上月上升1.8个百分点，建筑业企业对近期市场发展信心增强。

多方分析认为，8月份制造业PMI略有下降，但产业结构呈现出持续优化的态势，中国经济发展仍是有利条件强于不利因素。

中国物流信息中心专家文韬表示，结合前期走势以及政策因素来看，制造业新动能在上月短期放缓后较快回升，且供需两端都明显增长，一方面是中国制造业新动能具有较强韧性与活力，另一方面是大规模设备更新和消费品以旧换新等政策效果逐步显现。随着新动能向好发展，中国产业结构也持续稳步优化。

近期，一系列激发市场活力的政策措施还在加快落地。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善市场准入制度的意见》，加大放宽市场准入试点力度，优化市场准入环境；财政部等5部门联合印发《市内免税店管理暂行办法》，规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展；商务部等7部门发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知，提高报废更新补贴标准……

“随着各项政策落地见效，推动经济持续回升向好的基础将不断夯实、不断打牢。”国家发展改革委副主任赵辰昕说，“我们有条件、有能力、有信心、有底气战胜发展当中的问题、转型当中的挑战，高质量完成全年目标任务。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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