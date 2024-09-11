张尤佳

复兴号列车疾驰在京沈高铁上。

沈阳高铁基础设施段作业人员正在对转辙机进行检修。

辽宁朝阳“小东951·凤鸣朝阳”服务团队成员帮助旅客使用手机12306APP购票。

沈阳局供图

秋日里，东北大地一列列“银龙”行驶在广袤的白山黑水间，为这幅多彩画卷增添无限活力。

上午从沈阳出发，中午到北京吃烤鸭，下午逛王府井，晚上回沈阳吃“老四季”。这曾经看似不可能在同一天完成的几件事，在京沈高铁开通后成为现实。京沈高铁在2021年1月全线建成通车后，结束了承德、阜新、朝阳三座城市不通高铁的历史。

开通三年来，京沈高铁加强了辽西地区京津冀乃至全国的互联互通，为东北地区的对外贸易和招商引资开辟了新通道。铁路部门在安全、技术、服务等方面不断优化和升级，从“研学专列”到“赏花专列”，便捷、舒适、极具特色的专列吸引了大量游客，沿线城市的文旅资源得到了更好的开发和利用。以京沈高铁为主骨架，延展建设的喀左至赤峰、辽宁朝阳至凌海南高速铁路，带领朝阳、建平等县城步入高铁时代，大大缩短了辽西北地区与全国各大城市的时空距离。

点成线、线成网，一条条新线如腾飞的巨龙，在黑土地上不断纵横延伸，为新时代东北地区的全面振兴构筑了坚实的支撑平台与强劲的发展引擎。不断完善的现代化综合交通运输体系，缩短了时空的距离，让人们尽享出行的便捷、顺畅。

近日，笔者参加国铁集团宣传部举办的“坐着高铁看中国·走进辽宁”主题采访活动，走进辽沈大地，聆听东北全面振兴新突破三年行动的奋进故事，感受京沈高铁对弘扬中华文明、促进文旅产业、推动区域经济社会发展注入的强劲钢铁动力。

依托高铁做个博物馆小镇

从沈阳乘高铁出发，经过两个小时左右的车程就来到位于辽宁省西部的朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县。

换乘短途大巴后，笔者走进位于利州工业园区的东蒙博物馆。这是由喀左县北陶实业有限公司兴建的民营博物馆，文物展品5000多件，设有喀左紫砂非遗文化、民族融合史、红色文献、自然科普展厅。

乌春雷是喀左县东蒙博物馆理事长。为了收集各类藏品，几年来他走南闯北，全国各地都留下了他的足迹。

“我出门都是坐高铁，这些都是我攒下的车票。”乌春雷指着墙上一幅名为“行者无疆”的作品说，这是一幅用车票拼成的中国地图。“喀左离沈阳和北京都有400多公里，原来坐大巴需要5个多小时。我们有这么好的山水和文化，但是外面的研学团队、旅客不方便来，再优质的文化旅游资源也发挥不了作用。”他感慨地表示，通了高铁以后，不仅大大提升了出行效率，旅客来访也更加高效。高铁迅速缩短了喀左与外界的距离，打破了长久以来的交流壁垒，让这里的文化得以被更多的人看见和传播，极大地激发了地方活力，为喀左的社会发展注入了强劲动力。

“博物馆想通过藏品把中华民族优秀传统文化展现给世人，把民族团结进步的精神传承下去，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。未来，依托发达的高铁网线，我们想拓展对外合作，做一个博物馆小镇，促进文旅深度融合。”乌春雷说道。

为喀左陈醋打开销路

经过半小时左右的大巴车程，笔者来到了同样位于利州工业园区的辽宁塔城陈醋酿造有限公司。这里是喀左地方一大名品“塔城陈醋”的生产企业，是辽宁省重点扶贫龙头企业。

戴着工作帽和口罩，笔者走进生产车间。车间的工人正紧锣密鼓地工作着，一池一池的醋液正在发酵，空气中弥漫着酸中带甜的醇香。

“酒香也怕巷子深。”辽宁塔城陈醋酿造有限公司的营销总监张杰说，“高铁时代为喀左的经济发展提供了强大的助推力量，现在大家方便来，愿意来，喀左陈醋也有了更多销路。”醋产品有三种主要味道“酸香甜”，山西老陈醋的“酸”，镇江香醋的“香”，而“甜”就是喀左陈醋了，也叫“中国甜醋”。

“我们地方小，以前交通不像现在这么发达，去沈阳、北京得从下午六点坐大巴车，到第二天早上四点才能抵达。”张杰向笔者介绍，“有了高铁以后，去沈阳、北京两个小时就到了，做业务要方便很多。”高铁建成以来，这里的客流量增加了很多，带动了喀左当地的品牌发展。张杰说，“更多的人来喀左买陈醋，销售一直稳定增长。”近三年，辽宁塔城陈醋酿造有限公司新增了40个城市的经销商，销量稳定在每年环比增长10%以上。

中国铁路沈阳局集团助力喀左振兴发展，与乡村企业一起在候车室打造了特色农产品展柜，开设了特色产品销售专区，为过往的旅客和旅游团体推荐当地特产。展柜里共展示产品16种，帮助乡镇企业提升产品知名度。

“京哈高铁开通以后，我们的农产品可以在喀左以及辽宁朝阳、葫芦岛、盘锦等辽宁省50多家高铁站进行销售，也成功加入了高铁沿线城市当地商超和地方特产店。高铁使我们的农产品知名度更高、走得更远，大幅度提升了销量。”喀左县凌河牧鸭基地辽西特产开发中心的销售人员介绍。

喀左县凌河牧鸭基地辽西特产开发中心是一家以原生态无污染鸭蛋为主导的集特产生产加工销售于一体的龙头企业。“产品销量已经翻了将近一倍，从高铁开通前的年销量7000多万元，发展到现在最高能到达1.2亿元。”喀左县凌河牧鸭基地辽西特产开发中心总经理王新文说，“未来，我们计划让当地农户全部参与进来，做好产业的供应链，提高当地农民的收入，不单做国内市场，也希望走向国际。目前，我们的大凌河鸭蛋和化石鸟牌小米已经在韩国销售，未来有望向欧洲市场继续拓展。”

高铁线上动人的风景线

高铁站台上，人声鼎沸。列车缓缓驶入站台，乘客们提着行李箱，脸上洋溢着归家的喜悦或是对未知旅程的期待。每一趟列车准时启动，稳定运行，在这片繁忙而有序的场景中，有一群默默无闻却至关重要的铁路工作者，他们坚守在台前幕后，用汗水保障着铁路安全顺畅的运行。正是这份不懈的努力与无私的奉献，确保了铁路动脉的平稳跳动，让每一次的出发与到达都平安通畅。他们，是高铁线上最动人的风景线。

“车上有位孕妇突发疾病，需要在你站下车接受紧急治疗。”8月15日11时许，阜新车务段辽宁朝阳站值班员刘兴东、客运值班员路刚秀，分别接到了中国铁路沈阳局集团公司调度所和G913次列车长的紧急电话。一场紧张的生命接力就此展开，“小东951·凤鸣朝阳”服务团队对病人进行紧急救治并护送上救护车，整个救助过程不到20分钟。

小东站坐落于锦州市黑山县小东镇，是中国铁路高新线上的一个四等中间站，因上个世纪50年代提出了“一点不差，差一点也不行”的小东精神而闻名全国。为了传承和弘扬这种一丝不苟的精神，阜新车务段党委倾力打造了“小东951”服务品牌。在此框架下，辽宁朝阳站成立了“凤鸣朝阳”服务团队。他们坚持“人民铁路为人民”的服务宗旨，坚持五心服务管理理念，为旅客提供检票区引导、车次查询、解答问事、规划行程、“爱心卡”接送站、引导站内便捷换乘及提供旅行常用物品等服务。自团队创建以来，累计帮扶重点旅客5000余人次，寻找铁路遗失物品1.7万件，为300多个出行团体提供便捷进站服务，获得广泛好评。

子夜时分，哈大高铁线上忙碌一天的辽阳站归于平静。此刻，站内信号工区班组高铁巡检员的夜巡开始了。“这个锁口又偏差了0.5毫米，需要手工进行及时调整。如果锁口变化偏大不能及时调整，很容易造成高铁列车停车故障。”班内负责人肖丰说。

每逢值守，肖丰要带领全班检查站内所有信号设备，一个螺丝、一个线头都不能忽略。白天线路繁忙，属于信号工区班组的时间只有夜里最难熬的4个多小时，从一遍遍调试轨道电路，实验道岔转辙机动作转换，到为道岔涂油，他们要用鹰一般的执着与敏锐，对道岔转辙机、轨道电路等设备进行检修、维护，确保高铁安全、万无一失。一线职工王鑫自豪地将自己称为“高铁上的孤鹰”。虽然作业时，几乎没有人能看到他们，但是他们依然愿意做翱翔在深夜里高铁上空的“孤鹰”，守护好旅客平安回家之路。

不管是旅客视线外的“高铁孤鹰”，还是车站上细心服务的“凤鸣朝阳”服务团队，有了他们，高铁这一国民经济大动脉才得以充分展现其强大作用。他们的辛勤付出与不懈努力，让铁路网络如同血脉一般，为国家的繁荣与发展注入了源源不断的活力与动力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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