本报记者 徐佩玉

日前，在位于江苏省镇江市的北汽蓝谷麦格纳工厂，工人在涂装车间精修线进行油漆车身质量检查。

封疆江摄（人民视觉）

北京市朝阳区一家小鹏汽车销售服务中心里展示的新款车型MONA M03。

本报记者 徐佩玉摄

8月30日至9月8日，第二十七届成都国际汽车展览会在四川省成都市中国西部国际博览城举办，近130家中外车企集中亮相，展出车辆超1600台。图为参观者在展览会小米品牌展台参观。

新华社记者 唐文豪摄

随着智能驾驶技术快速迭代、新能源汽车产业快速发展，高阶智驾开始走向大众化。

近期，多款中低价位的新能源汽车车型宣布搭载高阶智驾系统。在此之前，这样的系统通常是30万元以上车型才会配置，单买高阶智驾功能包的价格也是一笔不低的开销。

这意味着，消费者能以较低的价格开上更“聪明”的车。

整车和功能包价格都下调

在刚刚闭幕的2024年成都国际车展上，广汽埃安的霸王龙激光雷达版车型引发广泛关注。

记者了解到，霸王龙650激光雷达版售价为18.98万元，共有5个毫米波雷达、11个高清摄像头和新一代固态可变焦激光雷达，能够覆盖绝大多数城市、郊区和村镇，在拥堵、跟车、变道等情况下顺畅应对，还能准确识别红绿灯，通过复杂场景。埃安霸王龙7月23日上市后，首月销量超6000台。

这一车型引发关注的重要原因在于，在很多人的印象中，拥有高阶智驾系统的车型很少会低于30万元。据国家信息中心统计，当前国内30万元以上新能源车高阶智驾配备率已接近100%；而在国内的乘用车市场构成中占到74%的8—20万元市场区间的新能源车型，几乎没有配置高阶智能驾驶的。广汽埃安的这一举动，把搭载高阶智驾车型的门槛拉低到20万元以下。

同期，多家新能源车企也开始推出售价20万元以下、拥有高阶智驾的新车型。

8月27日，小鹏汽车MONA M03上市，配备有小鹏的XNGP智驾系统，可适应包括掉头、环岛及狭窄小路等在内的复杂路况。该车型提供了3个版本供消费者选择，起售价仅为11.98万元。上市48小时内，MONA M03订单量迅速突破3万台。

长安深蓝S07 SUV搭载华为乾崑智驾系统，售价同样不到20万元。文远知行赋能奇瑞星途星纪元ES、ET两款车型，无缝连接高速、城市、地下停车场等场景，为20万元级乘用车市场带来全场景驾驶辅助功能。

今年上半年，还有宝骏悦也Plus、宝骏悦也上市，售价为8.08—10.38万元，两款车均搭载高阶智驾系统。大疆车载也宣布，其高阶智驾系统从今年开始将慢慢成为8—15万元级别车型标配。

此外，部分车企还降低了高阶智驾包的订阅价。据了解，目前市面上相同车型、相同配置带智驾系统的版本普遍要比普通版本贵3万元左右。而极越汽车的高阶智驾包买断价为2.99万元，限时优惠价4999元，最新推出的按月订阅价为599元，并为所有新老车主免费赠送为期3个月的高阶智驾包。

价格降了，功能是否“缩水”？广汽埃安有关负责人对记者表示，作为20万元以下的车型，广汽埃安霸王龙并未对高阶智驾系统进行减配。

中国汽车战略与政策研究中心智能网联汽车研究部部长秦孔建对记者表示，过去20万元以下车型大多只配备了基础辅助驾驶功能，包括自适应巡航控制、车道保持辅助系统、盲点监测、自动紧急制动等基础功能。如今，搭载上高阶智驾系统后，这些车型新增了高速/城区领航辅助驾驶、车道变更辅助、自动泊车辅助等功能。

消费行为变了，成本降低了

高阶智驾走向大众化，背后有哪些推动因素？

先看品牌建设——

秦孔建分析，汽车智能化是大势所趋，面对激烈的市场竞争，企业纷纷将高阶智驾作为产品核心竞争力之一，以期提升企业形象、增强产品差异化、抢占市场先机。

再看消费行为变化——

随着中国自主品牌汽车迅速发展，可供消费者选择的车型愈发丰富，消费者对智能驾驶的认知和接受度持续提高，消费者在购车时更看重智能化功能。相关机构发布的《2023中国新车购买意向研究》显示，智能化体验在购车决策中的影响权重上升到14%，成为继汽车质量和性能之后的第三大决策因素，与汽车设计的权重持平，超越了品牌和价格。专家分析，当前中国消费者对智能座舱、智能驾驶的关注和需求，已提升到购车决策因素的第四位，仅次于外形、空间和动力。

对接消费者的新需求，车企必然要在更多车型上提升智能化水平。

再看成本——

相关硬件设备成本降低，也为中低价车搭载高阶智驾系统创造了条件。

据了解，智能驾驶领域传统的技术路线依赖激光雷达等硬件设备，成本相对较高，因此高级辅助驾驶功能以往主要搭载在20万元以上的车型。然而，随着市场竞争加剧，价格压力也传递给了激光雷达制造商，推动相关企业降成本。华泰证券研报显示，过去几年激光雷达成本大幅下降，单颗成本从数万元降至4000元左右。

对于整车企业来说，技术进步和规模化量产使高阶智驾系统成本得到有效控制。以广汽埃安为例，其通过优化算法提升智驾系统软件表现，降低车辆对昂贵硬件的需求。霸王龙车型采用第四代端到端深度学习大模型，感知和预测效果得到大幅提升，使其仅需5个毫米波雷达、11个高清摄像头和1个激光雷达就能带来优异的高阶智驾表现。其次，广汽埃安依托全球唯一新能源汽车“灯塔工厂”，通过广泛采用先进智造技术，保障生产效率和产品质量，进而控制整车价格。

“高阶智驾走向大众化，可以有效提升品牌的全球市场竞争力、全球影响力和知名度。同时也能为企业优化智驾算法、开发更高级别无人驾驶技术提供原始数据。”广汽埃安有关负责人说。

高阶智驾产品渗透率有望提升

技术方面，高阶智驾技术已实现城市、乡镇、高速等全场景覆盖。市场方面，高阶智驾系统正在更大领域走向商业落地。

中国高阶智驾市场潜力较大。看整车，根据中国智能网联汽车产业创新联盟统计，2023年，具备组合辅助驾驶功能的智能网联乘用车市场渗透率达47.3%。今年1—6月，新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.4%，有了明显提高。看产品，Canalys（科纳仕咨询）数据显示，2023年，中国市场高阶智驾产品渗透率5.3%，连续多个季度全球第一；今年1—4月，国内L2+级智驾产品销量占比为8.7%，有望迎来进一步增长。

“经过多年发展，高阶智驾硬件感知能力、软件算法能力大幅提高以及大量数据训练使其正处于性能快速提升的阶段。”秦孔建说。随着技术进步，高阶智驾的标准也在不断调整，过去高速NOA可能被视为高阶，现在城区NOA逐渐成为新的高阶标准之一。

但高阶智驾全面走向大众化，仍有很长一段路要走。

对车企来说，不仅要降低智驾系统的成本，还要控制整车成本，以降低整车售价。对消费者来说，同等价位下更偏好搭载高阶智驾的车型，但在比较不同价位的车型时，仍会优先考虑外形、性能、能耗等其他因素，消费者对智能驾驶的认知和接受度有待进一步提升。

秦孔建表示，未来高阶智驾将向着技术更先进、产品更多样的方向发展。技术层面，端到端与大模型技术为智能驾驶带来显著性能提升，营造出更加贴近人类驾驶的体验；同时，车联网的支持，将实现车辆与外部环境的实时互联互通，进一步提高智能驾驶的效率与安全性。产品层面，基于纯视觉感知硬件架构的高阶智驾产品将更丰富、更具成本优势，高阶智能驾驶系统将逐渐向中低端车型普及，触达更多消费群体。他建议，监管层面应进一步完善搭载高阶智能驾驶功能的智能网联汽车监管体系以提升智能网联汽车安全水平。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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