中共海关总署委员会

2023年9月11日，习近平总书记给红其拉甫海关全体关员回信强调：“海关担负着守国门、促发展的职责使命，做好海关工作意义重大。希望同志们胸怀‘国之大者’，弘扬海关队伍的优良作风，提高监管效能和服务水平，筑牢国门安全屏障，助推高质量发展、高水平开放，当好让党放心、让人民满意的国门卫士，为强国建设、民族复兴积极贡献力量。”

一年来，全国海关把习近平总书记重要指示精神作为做好新时代新征程海关工作的行动指南和根本遵循，政治建设实现新提升，深化改革开启新篇章，履职尽责展现新作为，干部队伍焕发新活力，以守国门、促发展的实际成效，坚决当好让党放心、让人民满意的国门卫士。

改革扬帆正当时，牢记重托再出发。党的二十届三中全会统筹国内国际两个大局，紧紧围绕推进中国式现代化，对进一步全面深化改革作出系统部署。海关将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示精神，从总书记的亲切关怀中汲取精神力量，从总书记的重要指示中强化使命担当，从总书记的殷切期望中坚定奋进信心，以更大勇气、更大自觉、更大担当投身到改革浪潮中，更好履行守国门、促发展职责使命，不断谱写中国式现代化海关篇章。

始终铭记“让党放心、让人民满意”的重要指示，把牢海关工作正确的政治方向

坚持和加强党对海关工作的全面领导。党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证，是党和国家事业不断发展的“定海神针”。海关作为中央和国家机关，首先是政治机关，必须深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实“让党放心”的重要指示，确保海关工作始终沿着正确政治方向前进。

理论上更加清醒。持续强化党的创新理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，坚决做到学思用贯通、知信行统一。

政治上更加坚定。加强政治机关意识教育和对党忠诚教育，把对党绝对忠诚作为队伍建设的第一标准，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决不做，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

行动上更加自觉。保持高度政治敏锐性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持和完善“第一议题”制度和抓落实闭环机制，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决做到习近平总书记有号令、党中央有部署，海关有行动、有成效。

坚决做到人民海关为人民。党的一切奋斗，归根到底都是为了人民的利益和福祉。海关是党领导下的人民海关，必须深入贯彻落实“让人民满意”的重要指示，把坚持以人民为中心贯穿到海关工作全过程各领域，做到监管为民、服务为民、改革为民、执法为民。

常怀为民之心。把“让人民满意”重要指示内化于心，准确把握“人民海关为人民”的价值追求，坚持顶层设计与问需于民、问计于民相结合，把群众和企业的满意度作为检验海关工作成效的“试金石”，切实维护好、实现好、发展好群众和企业的根本利益，让获得感更加充实、幸福感更有保障、安全感更可持续。

做实利民之事。把“让人民满意”重要指示外化于行，坚持群众有所呼、发展有所需，海关有所应、有所为，注重从农食产品检疫准入、出入境旅检通关、海淘、免税购物等与群众利益密切相关的领域，找准海关改革的发力点和突破口，落实“关长送政策上门”“问题清零”和12360热线等制度机制，用心用情用力解决好群众和企业急难愁盼问题。

善谋惠民之策。把“让人民满意”重要指示落到实处，全面落实稳增长稳外贸、税收优惠等各项政策，研究制定进一步助企降本增效措施，推进海关监管理念、制度和模式创新，用好浦江经验和“四下基层”工作法，走进基层，为企业提供“一企一策”“菜单式”定制化监管服务，加大各项惠企利民政策措施宣传推介和落实力度，充分释放改革红利。

始终铭记胸怀“国之大者”的重要要求，履行好守国门、促发展的职责使命

安全是发展的保障，发展是安全的目的，推进中国式现代化要实现高质量发展和高水平安全良性互动。海关必须深入贯彻落实胸怀“国之大者”的重要要求，对标对表党的二十届三中全会《决定》，把海关工作放到中国式现代化大局中去定位、去谋划、去推进，在进一步全面深化改革中先行一步、多做一些，优化重点改革方案生成机制，以智慧海关建设、“智关强国”行动为总抓手，把党中央交给海关的改革任务落实好，统筹发展和安全、开放和安全，不断提高监管效能和服务水平，为中国式现代化贡献海关力量。

坚决守护国门安全。围绕党的二十届三中全会提出的推进国家安全体系和能力现代化重大部署，深入贯彻重要回信“筑牢国门安全屏障”的重要要求，聚焦“滞、瞒、逃、骗、害”全要素风险，破解海关监管面临的不融通、不智能、不适应等问题，深化海关监管制度机制改革，持续完善风险防控机制、综合监管机制、科技支撑机制，守护好政治安全、经济安全、社会安全、生物安全和生态安全、综合安全，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

着力促进开放发展。围绕党的二十届三中全会提出的完善高水平对外开放体制机制重大部署，深入贯彻重要回信“助推高质量发展、高水平开放”的重要要求，健全促进跨境贸易便利化工作机制、促进制度型开放工作机制、服务大国外交工作机制，提升海关政策供给质量，以监管服务制度创新为开放发展强动力、增活力、拓空间，推动形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放新格局，在促进高质量发展、服务大国外交上发挥更大作用。

持续建设法治海关。围绕党的二十届三中全会提出的完善中国特色社会主义法治体系重大部署，完善海关法律法规，加快推进以《中华人民共和国海关法》为主体的海关法律法规立法进程，统筹做好“立、改、废、释”，协同推进改革和法治建设，构建系统完备、科学规范、运行高效的海关法律规范体系。健全海关管理体制机制，全面履行法定职责，严格依法行政，在法治轨道上推进进一步全面深化海关改革行稳致远。

始终铭记弘扬队伍优良作风的重要要求，锻造忠诚干净担当的国门卫士

党的优良作风是激励我们不畏艰险、勇往直前的宝贵精神财富。海关是继军队、警察之后第三支衔级管理队伍，必须深入贯彻落实“弘扬海关队伍的优良作风”的重要要求，推进“国门卫士能力提升三年行动”，继承发扬长期以来海关队伍形成的对党忠诚、把关为民，令行禁止、担当奉献，敢于斗争、清正廉洁等优良作风，打造“政治强、水平高、作风硬、纪律严”的世界一流现代化海关队伍，为海关现代化凝聚奋进力量。

在纪律上做到全面过硬。严守政治纪律和政治规矩，强化垂直管理，一切行动都服从党中央号令、听从党中央指挥，确保海关队伍有令必行、有禁必止。推进党纪学习教育常态化长效化，着力强化党员干部纪律意识，让铁的纪律成为日常习惯和自觉遵循。强化内务规范，不断改进窗口作风，塑造整齐划一、昂扬向上的关容风纪。

在作风上做到全面过硬。坚持党的原则第一、党的事业第一、人民利益第一，恪尽职守、认真负责，面对大是大非敢于亮剑，面对矛盾困难敢于迎难而上，面对危机敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，面对歪风邪气敢于坚决斗争。崇尚“求实、扎实、朴实”海关文化，牢固树立奉献精神，把对党忠诚、把关为民作为最崇高的荣誉，在平凡的岗位上勤勉敬业、默默奉献，努力创造无愧于国门卫士称谓的不凡业绩。

在廉政上做到全面过硬。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，纵深推进正风肃纪反腐，深入推进海关重点领域廉洁风险专项治理，坚决惩治群众身边腐败。常态长效深化落实中央八项规定精神，严格执行《严禁海关工作人员违规吃喝的规定》等制度。巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，推动海关党员干部在遵规守纪前提下，勤奋工作、放手干事、锐意进取、积极作为。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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