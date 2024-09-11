本报记者 王 珂

今年以来，消费品以旧换新政策不断优化扩围，拉动汽车、家电等耐用消费品销售。对于消费者来说，在合适渠道通过以旧换新的方式购买新商品，不仅能够节省成本，还省去了拆旧的麻烦。

汽车以旧换新补贴标准提高

今年4月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新等消费品以旧换新工作。

4月，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。8月，商务部等7部门发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知，提高了汽车以旧换新的补贴标准。在汽车报废更新方面，个人消费者报废符合要求的旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。相对之前的1万元和7000元补贴，增长了1倍及以上。

汽车资讯平台“懂车帝”相关负责人介绍，对于选择旧车报废的个人消费者，通过登录全国汽车流通信息管理系统网站，或“汽车以旧换新”小程序，按要求填报个人信息和车辆信息，上传相关证明材料等，向补贴受理地提交补贴申请。

对于卖掉二手车、再购买新车的消费者来说，是否享受以旧换新补贴，主要根据各地的政策。以湖北省汽车置换更新补贴为例，8月，湖北加力支持消费品以旧换新，将燃油乘用车补贴标准从过去2000元至6000元提升至7000元至1.3万元，新能源乘用车补贴标准从过去3000元至7000元提升至8000元至1.6万元。

经公开征选，湖北省商务厅确定“懂车帝”平台为湖北省汽车置换更新服务平台。符合湖北省汽车置换更新补贴条件的个人消费者，可登录“懂车帝”APP搜索“湖北省汽车置换更新”，进入“湖北省汽车置换更新”专题页，按照系统提示提交补贴申请信息。申请人提交的补贴申请通过平台初审后，补贴资金拨付到符合补贴条件的个人消费者银行账户。

家电以旧换新扩大品类

商务部等4部门办公厅8月印发的关于进一步做好家电以旧换新工作的通知提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

在具体执行层面，各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。

苏宁易购相关负责人介绍，消费者只需三步即可完成以旧换新。第一步，用户登录各地消费品以旧换新平台进行实名认证、申领获取资格；第二步，到店或在线选购家电产品，通过到店核销或线上立减兑现补贴优惠；第三步，确定上门送新、拖旧时间，即可完成家电换新。此外，部分地区还可在购买家电后通过政府指定渠道申领换新补贴。

以北京为例，消费者可通过“京通”小程序进行实名认证，搜索“家电以旧换新”专区领取补贴资格，即可在苏宁易购等线下线上渠道使用。线下消费时，用户向门店出示从“京通”小程序领取的补贴二维码，门店扫码进行核销后即可享受政府补贴。在线上平台消费时，消费者绑定在“京通”小程序领取的券码后，选购符合条件的家电产品即可享受补贴。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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