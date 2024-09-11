人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国范围内汽车、家电以旧换新正在开展——

消费者如何参与以旧换新

本报记者 王 珂
2024年09月11日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年以来，消费品以旧换新政策不断优化扩围，拉动汽车、家电等耐用消费品销售。对于消费者来说，在合适渠道通过以旧换新的方式购买新商品，不仅能够节省成本，还省去了拆旧的麻烦。

　　汽车以旧换新补贴标准提高

　　今年4月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新等消费品以旧换新工作。

　　4月，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。8月，商务部等7部门发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知，提高了汽车以旧换新的补贴标准。在汽车报废更新方面，个人消费者报废符合要求的旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。相对之前的1万元和7000元补贴，增长了1倍及以上。

　　汽车资讯平台“懂车帝”相关负责人介绍，对于选择旧车报废的个人消费者，通过登录全国汽车流通信息管理系统网站，或“汽车以旧换新”小程序，按要求填报个人信息和车辆信息，上传相关证明材料等，向补贴受理地提交补贴申请。

　　对于卖掉二手车、再购买新车的消费者来说，是否享受以旧换新补贴，主要根据各地的政策。以湖北省汽车置换更新补贴为例，8月，湖北加力支持消费品以旧换新，将燃油乘用车补贴标准从过去2000元至6000元提升至7000元至1.3万元，新能源乘用车补贴标准从过去3000元至7000元提升至8000元至1.6万元。

　　经公开征选，湖北省商务厅确定“懂车帝”平台为湖北省汽车置换更新服务平台。符合湖北省汽车置换更新补贴条件的个人消费者，可登录“懂车帝”APP搜索“湖北省汽车置换更新”，进入“湖北省汽车置换更新”专题页，按照系统提示提交补贴申请信息。申请人提交的补贴申请通过平台初审后，补贴资金拨付到符合补贴条件的个人消费者银行账户。

　　家电以旧换新扩大品类

　　商务部等4部门办公厅8月印发的关于进一步做好家电以旧换新工作的通知提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

　　在具体执行层面，各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。

　　苏宁易购相关负责人介绍，消费者只需三步即可完成以旧换新。第一步，用户登录各地消费品以旧换新平台进行实名认证、申领获取资格；第二步，到店或在线选购家电产品，通过到店核销或线上立减兑现补贴优惠；第三步，确定上门送新、拖旧时间，即可完成家电换新。此外，部分地区还可在购买家电后通过政府指定渠道申领换新补贴。

　　以北京为例，消费者可通过“京通”小程序进行实名认证，搜索“家电以旧换新”专区领取补贴资格，即可在苏宁易购等线下线上渠道使用。线下消费时，用户向门店出示从“京通”小程序领取的补贴二维码，门店扫码进行核销后即可享受政府补贴。在线上平台消费时，消费者绑定在“京通”小程序领取的券码后，选购符合条件的家电产品即可享受补贴。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家公园建设成效显著 筑牢中国式现代化的生态根基
　　国家公园是“国之大者”，是生态文明建设重大制度创新。 9月10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。…
国家知识产权局：今年上半年全国知识产权质押融资登记金额达4199亿元
　　人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。 国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，知识产权是科技和文化等领域创新成果的主要载体，是服务贸易的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部