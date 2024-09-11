本报贵阳9月10日电 （记者程焕）由贵州省大数据局批准立项、贵州省市场监管局主导构建，贵州省质量基础设施“一站式”服务平台“贵质通”近日正式上线，该平台通过线上精准匹配和供需双方自主选择，为用户提供计量、标准、认证认可、检验检测等“一站式”服务，实现质量基础设施服务“最多跑一次”。

平台投入使用后，将解决企业质量、技术、服务资源信息不对称问题，通过线上服务平台精准匹配和供需双方自主选择，帮助企业找机构、找设备、找专家、找政策，为用户提供计量服务、认证认可、检验检测等服务，真正让“企业少跑腿，数据多跑路”，足不出户业务全程在线办理。

“贵质通”平台融合了检测、信息、互动、综合四大功能，其中，检测平台可实现查询机构—委托下单—物流送样—检验检测—报告送达—报告签收—服务评价全流程网上办理，企业登录平台即可获取检验检测全流程服务。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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