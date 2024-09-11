人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏无锡完善产业配套，促进水蜜桃产业发展

电商搭桥，日子越过越甜

本报记者 王伟健
2024年09月11日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在江苏省无锡市，一场田间地头的带货直播即将开始。工作人员打开补光灯、调试好声音、支起手机支架，来自河南信阳的95后主播林夏走到镜头前，热情地推荐无锡阳山水蜜桃。

　　阳山水蜜桃已有几百年种植史、70多年栽培史。到如今，阳山水蜜桃已成为无锡的城市名片之一。2023年，阳山水蜜桃种植面积3.5万亩，产值达9亿元。

　　林夏是无锡杨氏草莓农业专业合作社的一名主播，合作社的创办人李成龙来自湖北恩施。十几年前，李成龙来到无锡，成为一名新农人。刚开始，李成龙主要在网上销售自己种的草莓，但看着无锡水蜜桃产业越做越大，2015年，他招募了一支平均年龄只有20多岁的年轻团队，开始尝试网上销售水蜜桃。

　　这些年来，李成龙团队与拼多多等多个电商平台合作，通过“合作社+农户+互联网”的模式，帮助当地农户在网上卖水蜜桃。他的团队每年卖出去的水蜜桃超千万元。“销售额上去了，大家的收入也高了。日子有盼头，年轻人更愿意在乡间田埂上挥洒汗水。”李成龙说。

　　水蜜桃种植户胡强学机械出身，曾在车间里操控各种复杂的设备，吃的是“技术饭”。看到家乡水蜜桃产业发展势头好，他辞职回乡开始种植水蜜桃。“在咱们这儿，种桃也能挣不少钱。”胡强说。

　　胡强的父亲种了近50年的水蜜桃，经验丰富。回乡后，胡强跟着父亲学习种植技术，如今已成为一名“老师傅”，种出来的水蜜桃长得好、甜度高。通常到第四年才能挂果的桃树，在他的精心种植下，第三个年头就结出了鲜嫩饱满的果子。

　　窍门在哪？胡强给记者传授经验：育苗、施肥、套袋、修剪等每个环节都有门道。比如要剪哪些枝条、从哪个位置下剪等都得非常精准，如果误差大了，长出来的桃就不行了。

　　在阳山周边，像胡强这样的新农人还有很多。今年31岁的陈康过去从没有下过地，两年前，因看到水蜜桃市场好，便决定回到家里接手41亩桃林。作为一名“新人”，陈康缺少客户资源。刚开始，他最担心水蜜桃的销路，但很快就打消了这一顾虑。

　　为了让阳山水蜜桃“飞向”世界，无锡搭建了包括冷链、快递、仓储等各方面完善的产业配套。“电商物流发达，水蜜桃通过拼多多等平台卖到了全国各地，供不应求。”陈康说，“去年果园净利润有40多万元，今年估计赚得更多，日子越过越甜。”

　　据拼多多平台数据显示，今年阳山水蜜桃供给量稳定，消费者需求持续攀升，销售期订单同比增长19%。

　　一颗甜蜜的水蜜桃，正吸引越来越多爱农业、懂技术、善经营、有情怀的年轻人来到无锡，助推乡村全面振兴。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家公园建设成效显著 筑牢中国式现代化的生态根基
　　国家公园是“国之大者”，是生态文明建设重大制度创新。 9月10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。…
国家知识产权局：今年上半年全国知识产权质押融资登记金额达4199亿元
　　人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。 国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，知识产权是科技和文化等领域创新成果的主要载体，是服务贸易的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部