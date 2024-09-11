本报记者 王伟健

在江苏省无锡市，一场田间地头的带货直播即将开始。工作人员打开补光灯、调试好声音、支起手机支架，来自河南信阳的95后主播林夏走到镜头前，热情地推荐无锡阳山水蜜桃。

阳山水蜜桃已有几百年种植史、70多年栽培史。到如今，阳山水蜜桃已成为无锡的城市名片之一。2023年，阳山水蜜桃种植面积3.5万亩，产值达9亿元。

林夏是无锡杨氏草莓农业专业合作社的一名主播，合作社的创办人李成龙来自湖北恩施。十几年前，李成龙来到无锡，成为一名新农人。刚开始，李成龙主要在网上销售自己种的草莓，但看着无锡水蜜桃产业越做越大，2015年，他招募了一支平均年龄只有20多岁的年轻团队，开始尝试网上销售水蜜桃。

这些年来，李成龙团队与拼多多等多个电商平台合作，通过“合作社+农户+互联网”的模式，帮助当地农户在网上卖水蜜桃。他的团队每年卖出去的水蜜桃超千万元。“销售额上去了，大家的收入也高了。日子有盼头，年轻人更愿意在乡间田埂上挥洒汗水。”李成龙说。

水蜜桃种植户胡强学机械出身，曾在车间里操控各种复杂的设备，吃的是“技术饭”。看到家乡水蜜桃产业发展势头好，他辞职回乡开始种植水蜜桃。“在咱们这儿，种桃也能挣不少钱。”胡强说。

胡强的父亲种了近50年的水蜜桃，经验丰富。回乡后，胡强跟着父亲学习种植技术，如今已成为一名“老师傅”，种出来的水蜜桃长得好、甜度高。通常到第四年才能挂果的桃树，在他的精心种植下，第三个年头就结出了鲜嫩饱满的果子。

窍门在哪？胡强给记者传授经验：育苗、施肥、套袋、修剪等每个环节都有门道。比如要剪哪些枝条、从哪个位置下剪等都得非常精准，如果误差大了，长出来的桃就不行了。

在阳山周边，像胡强这样的新农人还有很多。今年31岁的陈康过去从没有下过地，两年前，因看到水蜜桃市场好，便决定回到家里接手41亩桃林。作为一名“新人”，陈康缺少客户资源。刚开始，他最担心水蜜桃的销路，但很快就打消了这一顾虑。

为了让阳山水蜜桃“飞向”世界，无锡搭建了包括冷链、快递、仓储等各方面完善的产业配套。“电商物流发达，水蜜桃通过拼多多等平台卖到了全国各地，供不应求。”陈康说，“去年果园净利润有40多万元，今年估计赚得更多，日子越过越甜。”

据拼多多平台数据显示，今年阳山水蜜桃供给量稳定，消费者需求持续攀升，销售期订单同比增长19%。

一颗甜蜜的水蜜桃，正吸引越来越多爱农业、懂技术、善经营、有情怀的年轻人来到无锡，助推乡村全面振兴。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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