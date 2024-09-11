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“十四五”以来，山西单位GDP能耗累计下降10.9%

推进节能降碳 建设美丽山西

——写在2024年太原能源低碳发展论坛举行之际

本报记者 何 勇 付明丽 马睿姗
2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　晋南钢铁集团的氢能重卡。
　　丁卫国摄（人民视觉）

　　在山西省孝义市北姚加氢综合能源岛，一台台氢能重卡正在排队加氢。“不到30分钟，注入35公斤氢气，这辆重卡能跑300公里，这一天就够用了，行驶中只排水不排气，污染少。”山西鹏飞集团有限公司卡车司机吴治明说。

　　这是传统的煤炭生产大县孝义市建造的综合能源岛，可以加氢、加气、加油、充电。如今在孝义，由鹏飞集团生产的300台氢能重卡全部投入使用。

　　9月10日至11日，2024年太原能源低碳发展论坛举行。山西是能源革命综合改革试点省份，构建清洁低碳用能模式是能源革命的重要内容。近年来，山西将绿色转型要求融入经济社会发展各方面，把握政策机遇，加快能源、钢铁、化工、建材等行业企业技术改造，推动煤炭清洁高效利用，促进传统产业绿色低碳发展，同时在全社会引导推行绿色生产方式和生活方式，推进节能降碳，加快建设美丽山西。

　　“十四五”以来，山西单位GDP能耗累计下降10.9%。

　　推动传统优势产业降能耗、提能效

　　“十四五”以来，山西淘汰落后煤电机组245万千瓦，完成现役机组“三改联动”6531万千瓦，建成投运6台百万机组，60万千瓦及以上机组占煤电机组约50%，平均供电煤耗比2020年下降12克。

　　2017年以来，山西省完成清洁取暖改造691.53万户，每年可减少散煤燃烧600多万吨。

　　山西推动传统优势产业降能耗、提能效，在煤电、钢铁、有色、焦化、化工、建材等高耗能行业加大力度开展节能降耗技术改造。

　　在鹏飞集团新禹焦化厂的生产线上，一炉红彤彤的焦炭装入罐车，缓缓送入熄焦炉中。从装入到关盖，过去跑烟冒火，如今不见烟尘，这得益于熄焦方式的革新。

　　焦煤炼成焦炭后，为避免燃烧、方便储运，就要给近1000摄氏度的焦炭降温。2020年以来，鹏飞集团先后投产两个干熄焦项目。

　　“原先湿熄焦每吨焦炭大约要消耗0.5吨工业水，同时产生大量废气和粉尘等污染物。干熄焦基本不用水，不产生废气，余热回收后可以发电1.5亿千瓦时，相当于每年节约6.3万吨标准煤，更经济环保。”新禹焦化厂厂长范永禄介绍。

　　在晋南钢铁集团有限公司，炼焦产生的焦炉煤气和炼钢产生的转炉煤气被一同送到化工厂，经过净化、除杂、提纯，分离出液化天然气和氢气。其中的氢气，一部分通过和一氧化碳反应合成高附加值的乙二醇，一部分用于高炉冶炼，还有一部分供氢能重卡使用，构建起“钢—焦—化—氢”全循环低碳产业链，实现固碳减碳、节能降耗。昔日排碳大户，凭借一系列技术改造，升级为国家级绿色工厂。

　　“未来，我们将继续探索节能降碳技术，推动钢铁产业高端化、智能化、绿色化发展。”晋南钢铁集团有限公司总裁张天福表示。

　　在山西阳光焦化集团股份有限公司，369万吨炭化室高度6.78米捣固焦炉、焦炉煤气制液化天然气及合成氨、140万吨焦化系统干熄焦等一大批项目在2022年、2023年陆续投产。369万吨炭化室高度6.78米捣固焦炉项目采用先进的环保设施和节能减排技术后，更加绿色低碳。“和之前相比，企业吨焦降低能耗20公斤标准煤，实现了能源综合利用，推进绿色发展。”该公司总经理薛国飞说。

　　钢铁行业在产企业全部完成超低排放改造，全省炼铁、炼钢先进产能提高至60.5%、57.3%。焦化行业全面淘汰4.3米焦炉，全面实现干熄焦工艺，先进产能占比达96.6%。

　　盘活资源，发展可再生能源

　　山西太原武宿国际机场三期改扩建工程现场，塔吊林立、机器轰鸣。据介绍，机场运营中用能将不消耗煤炭、石油等化石能源，全部使用光伏、中深层地热、空气能等可再生能源。

　　项目建成达产后，预计光伏年均发电量约1.2亿千瓦时，集中供热面积约98.9万平方米、集中供冷面积约69.4万平方米，年减少碳排放11.82万吨。

　　《山西省绿色建筑发展条例》2022年实施。“十四五”以来，山西累计新建绿色建筑5880万平方米；新建绿色建筑占新建建筑面积比例大幅提升。山西盘活高速公路隧道出入口、护坡等土地资源，发展分布式光伏，自发自用、余电上网，既节能减排，又降本增效。2023年，山西高速公路沿线分布式光伏总装机容量20.1万千瓦，能满足高速公路服务区用电需求。

　　低碳出行，践行绿色生活方式

　　今年8月，太原能源低碳发展论坛组委会秘书处向全社会发出“低碳生活月活动”倡议书，倡导选择绿色低碳出行方式，乘坐公交、地铁，骑行或徒步，用新能源车替代燃油车出行，减少购买使用一次性用品和过度包装商品等，引发社会共鸣。

　　每天早晨，太原市民王华都会打开“三晋绿色生活”小程序，链接“美团单车”，骑车上班。“每骑行1公里可获得48.7克的碳减排量。”王华说，“垃圾回收也能获得碳减排量，积分还能兑换舞蹈体验课、冰激凌代金券……保护环境的同时自己还能受益，一举两得。”

　　2022年9月18日，“三晋绿色生活”小程序暨个人碳账本正式上线。目前，“三晋绿色生活”小程序暨个人碳账本已成为居民践行绿色生活方式、参与减污降碳的重要载体。“通过云计算、大数据等信息技术，个人在交通、购物、餐饮、旅游等方面的绿色低碳行为，可以计算得出碳减排量，获得绿色积分，居民碳减排情况以数字化方式呈现。”山西省生态环境厅应对气候变化处处长宁妍介绍。

　　该小程序试运行以来，已接入低碳减排场景企业10余家，带动在线参与碳减排人数突破500万，累计减排量超过18万吨。

　　城市交通绿色化。2023年起，山西省各市新增和更新的公交车、巡游出租车全部为新能源车。目前，11个设区市建成区巡游出租车新能源或清洁能源车占比为100%。

　　山西省不断健全节能法规，完善能耗双控政策，发布《山西省节约能源“十四五”规划》，出台《固定资产投资项目节能审查实施办法》，把好节能降耗“源头关”，严格项目准入。新修订的《山西省节约能源条例》，已于今年1月1日起正式实施。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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