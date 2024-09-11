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发展优势产业 加快转型创新

培育发展能源领域新质生产力

本报记者 刘鑫焱 付明丽
2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为我国首个能源革命综合改革试点省份，近年来，山西能源绿色低碳步伐加快，能源供应保障更加有力，全力培育发展能源领域新质生产力，加快建设新型能源体系。

　　截至今年7月底，山西新能源和清洁能源装机占比达47.8%。“随着以风、光为代表的新能源占比逐渐上升，电力系统稳健运行面临压力，新型储能发展迫在眉睫。”国网山西省电力公司电力科学研究院电网技术中心主任常潇说。

　　2023年12月，山西将新型储能产业链列为新增的6条省级重点产业链之一。目前拥有一批具有行业影响力的锂电材料企业，在负极、电解液、隔膜等锂电材料领域全面布局。据国网山西电科院统计，截至今年7月，山西共投运16座储能电站，调节能力超127万千瓦，电力供应更加稳定可靠。

　　“这款煤基合成基础油是我们的明星产品。”在位于长治市的山西潞安太行润滑科技股份有限公司实验室，研发工程师杨泽青指着陈列柜里一瓶瓶清澈透明的液体说。

　　一排玻璃瓶，每个都装着一颗钢珠。杨泽青将瓶子倒过来，只见钢珠缓缓沉底。“有的下沉较快，有的下沉缓慢，下沉缓慢的，润滑功能也更强。”杨泽青说。

　　经过煤块气化、气体分离、添加等工艺，煤炭蜕变为清澈的润滑油，可应用于汽车、风电设备、无人机乃至航空等领域。目前，该公司50多种润滑油产品取得国际国内先进主机厂产品与台架认证，多个产品填补国内空白。“去年销售额4亿多元，截至今年8月已经突破5亿元。”公司负责人介绍。

　　近年来，山西全力发展现代煤化工产业，加快推动煤炭由燃料向原料、材料、终端产品转变，梳理出10条煤化工重点产业链，目前已形成“钢—焦—化—氢”“煤—焦—化—氢”“煤—焦—精细化工”等多元利用模式。

　　山西聚焦煤气化、高端化学品、焦化、碳纤维及复合材料等领域，充分利用中国科学院山西煤炭化学研究所、太原理工大学、中北大学、中国科学院大学太原能源材料学院等科研院所技术创新成果，支持阳泉、晋中、长治等地打造煤化工科技成果转化示范基地。

　　高端化工装备也是山西优势产业。长期以来，由于缺乏以高硫、高灰、高灰熔点“三高”煤为原料的高效清洁大型气化技术和装备，大量资源无法利用。

　　潞安化工机械集团和清华大学热能工程系研发团队成功研发晋华炉，为我国“三高”煤综合利用找到路径。晋华炉3.0通过辐射废锅实现高温合成气显热的高效回收，并副产高品位蒸汽，实现供合成气、蒸汽、发电、供热等联产，提升了能源利用效率。

　　山西因地制宜培育发展能源领域新质生产力，规划到2025年，现代煤化工示范基地初具规模，上下游一体化产业链初步形成；到2030年，建成国内重要的现代煤化工示范基地。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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