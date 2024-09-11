本报记者 马睿姗 人民网记者 赵 芳

在位于山西太原向西50余公里处的古交市屯兰街道木瓜会社区，有片绿树成荫的厂区，就是西山煤电古交发电厂。

在全国碳市场第二个履约周期，古交发电厂盈余碳配额304万吨、创造价值超过两亿元。

该厂发电管理部部长刘泽军介绍，古交发电厂燃用洗中煤、当地煤矸石和煤泥等低热值劣质资源，总装机容量3120兆瓦，每年可发电约150亿千瓦时，为太原城区供热超8000万平方米，占全市集中供热面积的1/3，替代了供热区域内321台分散燃煤采暖锅炉，每年减少二氧化碳排放量218万吨、二氧化硫排放量6.8万吨、氮氧化物排放量3.3万吨、粉尘2.9万吨，为改善太原的空气环境质量作出贡献。

2021年7月，全国碳市场正式开启线上交易后，古交发电厂和山西其他企业一起积极参与。

“我们以前卖电、卖热，现在卖碳。”该厂负责人表示，“发电厂用的燃料是周边矿厂的洗中煤和煤矸石，利用固废循环使用供热供电，产生了大量碳配额。”

传统火电企业碳排放量的核算需要从燃料信息系统、生产系统、经营系统等多个系统取数，存在人工核算时效性低、准确性不高等问题。刘泽军介绍，该发电厂成立了发电管理部碳资产管理团队，编写了《碳资产管理办法》，不但确定了碳资产管理专门组织架构，规范各个岗位的职责，还建立碳排放相关数据报送、排放核算及文档保存体系，填补了碳资产管理上的空白。

为确保相关信息准确、可溯源，团队根据全国碳市场管理平台的填报数据和往年经验，编辑运算公式报表，及时收录关键数据，配套补充碳资产管理数据台账。古交发电厂三期化验室负责人张丽红介绍，碳资产管理团队定期开展采制化人员业务培训，为下一步的碳交易打下坚实的基础。

为加强对全省电力行业履约企业碳排放数据报送、交易和履约等关键环节的指导，山西省生态环境厅发布相关指导文件，并定期开展主题宣传活动。

截至今年7月底，山西省累计有93家重点排放单位参与全国碳排放权交易，交易量5000余万吨，交易额达30亿元。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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