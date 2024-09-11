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引导金融机构加大投放力度

绿色金融助推低碳转型发展

本报记者 刘鑫焱 付明丽
2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　山西一家电机制造企业是电机行业的重点骨干企业，其“高效电机与系统节能产业研发制造基地”项目列入山西中部城市群共建气候投融资项目清单。项目达产后，预计年生产高效节能电机3000万千瓦，可减少碳排放230万吨。

　　了解到这一情况后，中国银行山西省分行及时对接项目，开通绿色审批通道，高效完成审批，核定4亿元授信额度，已实现投放。“气候投融资项目是绿色金融的重点支持领域。截至今年8月底，已为山西省内气候投融资重点项目核定15亿元授信额度。”该行相关负责人说。

　　2022年8月，太原市和长治市入选我国首批23个气候投融资试点城市名单。太原市生态环境局大气环境科科长杨继生说，截至今年6月底，太原市气候投融资储备项目186个，其中52个项目获得银行授信总额422.47亿元，贷款总额177.82亿元。

　　山西金融监管局、中国人民银行山西省分行等大力引导金融机构加大绿色金融投放力度。山西金融监管局等部门出台文件，着力引导全省金融机构加快构建服务山西省绿色低碳转型发展的绿色金融支撑体系。截至2023年底，全省绿色贷款余额为5027亿元，同比增长35.4%。

　　晋商银行推出“绿系列”绿色金融产品体系，包括碳排放权质押融资、排污权抵押融资、耕保贷、合同能源管理、绿色创新投资等业务品种。截至今年6月，晋商银行绿色信贷余额109.8亿元，同比增长15.06%。山西银行绿色信贷余额64.35亿元，较2023年末增长8.8亿元。邮储银行山西省分行将债权/贷款利率与企业可持续发展目标完成度挂钩，助推传统能源企业绿色转型，今年6月末，可持续发展挂钩模式余额达到32.66亿元。截至今年8月，建设银行山西省分行绿色金融贷款余额超32亿元。

　　（人民网记者赵芳参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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