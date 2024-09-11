本报记者 邱超奕

图①：EH216—S无人驾驶载人航空器座舱，无需配备驾驶员，实现一套系统对大量eVTOL运行的指挥调度。

李为明摄

图②：EH216—S无人驾驶载人航空器采用8轴16旋翼设计，可带来更多安全备份。

陈亮旭摄

图③：EH216—S无人驾驶载人航空器正通过充电桩充电，充满电一次续航可达30千米。

黄 辉摄

图④：峰飞航空科技研制的盛世龙型号eVTOL由深圳蛇口港飞往珠海。

金婷婷摄

电动垂直起降航空器（eVTOL），也被称为飞行汽车。

近日，四川自贡某通用机场，一架翼展16米、起飞重量2.5吨、可容纳6人乘坐的航空器在空中完成多项调参测试。

“这是中国民航华东地区管理局受理的首个客运载人eVTOL项目。”沃兰特公司首席执行官董明介绍，这款eVTOL适合200—400千米的短距离运输，目前仅国内意向订单就超过700架。

与直升机等相对成熟的交通工具相比，eVTOL有何优势？

“相比直升机，eVTOL在电动化、智能化、无人化等方面优势明显。”中国航空工业集团民机系统工程研究中心常务副主任王战超分析，eVTOL由电池提供动力，运行成本更低，也更绿色低碳。同时，eVTOL可采取多轴、多电机、降落伞等设计，带来更多安全备份，并具备无人驾驶条件。

近年来，得益于航空工业、新能源汽车、5G、人工智能等产业蓬勃发展，国产eVTOL积累了不少技术优势。“我国已初步形成上游系统与零部件配套、中游整机研发制造、下游场景应用相衔接的产业体系。”中国民航大学低空经济与低空交通研究中心主任覃睿说。

据不完全统计，国产eVTOL已有20余款。其中，亿航智能研制的EH216—S获得民航局颁发的全球首张可用于载人的无人驾驶航空器型号合格证、适航证和生产许可证，峰飞航空科技研制的V2000CG成为全球首个通过型号合格认证的吨级以上eVTOL。此外，由航空工业通飞研制的一款5座AG—EX缩比技术验证机也处于试飞和开发中。

eVTOL应用场景广泛，在客运、应急救援、物流配送、低空旅游等众多场景具有较大开发空间。

前不久，峰飞航空科技的一架eVTOL完成跨越长江首飞，飞行距离超过20千米，仅需5分钟。同样的旅程，开车需要约25分钟。“客运有望成为eVTOL最具潜力的应用场景。”王战超分析，eVTOL可以在低空快速飞行、灵活作业，能有效缓解地面交通拥堵问题，加快城市空中交通、短途城际空中交通等新业态培育。

有研究机构估算，去年中国eVTOL市场规模已达9.8亿元，2024年将增至17.2亿元。到2040年，全球eVTOL市场规模将超过万亿美元，而中国市场占比预计达20%以上。

近年来，从中央到地方，已出台多项政策支持低空经济发展。工业和信息化部、中国民用航空局等部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》提出，“推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证”。

“这将进一步完善我国航空装备谱系，促进低空经济发展。”王战超建议，下一步，企业应加强关键技术攻关，进一步提升eVTOL的经济性、安全性、适用性。同时，有关部门还需在科技创新、场景培育、基础设施、服务监管等方面形成政策合力，共同支持eVTOL“飞”进美好生活。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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