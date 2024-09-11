李心萍

经济社会发展全面纳入绿色低碳轨道，需要跨学科、跨领域、跨地区的解决方案，这要求我们统筹好发展与减排、长远与短期、政府与市场三个关系，坚持稳中求进，实事求是、脚踏实地、持续发力

近日，《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》印发，提出全方位、全领域、全地域推进绿色转型重点任务。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。国内外实践证明，高消耗、高排放、高污染的粗放发展方式不可持续。2013至2023年，我国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，是全球能耗强度降低最快的国家之一，绿色发展迈出重大步伐。

今年上半年，我国经济绿色转型成绩依旧亮眼：可再生能源装机规模超过50%；新能源汽车市场渗透率达35.2%；全国地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为82.8%；建成全球最大、最完整的新能源产业链，为全球提供了70%的光伏组件和60%的风电装备……

与此同时，也要看到我国能源结构偏煤、产业结构偏重、环境约束偏紧的国情没有改变，化石能源和传统产业占比仍然较高，生态环境质量稳中向好的基础还不牢固，加快经济社会发展全面绿色转型任重道远。

推动绿色转型，要统筹发展与减排，在绿色转型中实现更大发展。减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路。曾经，因能耗高，水泥业一度被戴上“落后产能”的帽子。但行业企业坚持创新，研发出“吃”进垃圾“吐”出水泥的新工艺，生产过程实现零碳排放，一下变身环保企业，成为相关城市眼中的“香饽饽”。

由此可见，绿色低碳转型，既是经济社会发展的目标，也是经济社会发展的新动能，将孕育新机遇，带来新需求和新空间。眼下，新能源、新材料、电动汽车等产业蓬勃发展，绿色低碳科技创新催生的绿色生产力蓄势待发；以绿色消费、分享经济、生态旅游为代表的新兴消费模式不断发展，拓展着消费新业态、新模式。

推动绿色转型，要统筹长远与短期，把握好转型的节奏和力度。绿色低碳转型绝非一朝一夕可以完成，既要立足当下，一步一个脚印解决具体问题，积小胜为大胜；又要放眼长远，克服急功近利、急于求成的思想，把握好转型的节奏和力度。

以能源转型为例，我国能源禀赋以煤炭为主，再加上新能源具有间歇性、随机性、波动性等特性，因此煤炭仍是能源供给的“压舱石”。这要求我们要立足国情，坚持先立后破，“不能把手里吃饭的家伙先扔了”。一方面抓好煤炭清洁高效利用，确保发挥兜底保障和对新能源发展的支撑调节作用，另一方面加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。

推动绿色转型，要统筹政府与市场，建立健全激励约束机制。绿色转型的主体是企业，不少项目具有投资周期长、效益较低、风险不确定等特征。因此，需要政府部门制定长期和稳定的转型规划，实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，帮助市场和行业形成稳定预期。

经济社会发展全面纳入绿色低碳轨道，需要跨学科、跨领域、跨地区的解决方案，这要求我们统筹好发展与减排、长远与短期、政府与市场三个关系，坚持稳中求进，实事求是、脚踏实地、持续发力，为构建人与自然和谐共生的现代化贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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