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全球每5件泳装就有1件来自福建晋江英林镇

传统泳装产业这样推陈出新（产经观察）

本报记者 李心萍 王崟欣
2024年09月11日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　福建晋江英林镇，世界各地的订单持续飞来，工厂流水线满负荷运转，大型货车往来穿梭……

　　“每天出货量12万至13万件，国内订单增长20%。”七彩狐服装织造有限公司董事长洪建库说。

　　英林镇，面积不足30平方公里，却分布着200多家泳装企业。作为全国三大泳装生产基地之一，英林镇泳装业年产值超200亿元，占全球市场份额约30%，全球每5件泳装就有1件来自这里。

　　产业链完整，从一根丝到一件衣，形成上中下游产业闭环

　　“7天时间，出货5000件。”

　　一敲定订单，晋江艾德服饰有限公司便紧锣密鼓地运转起来：采购部门以最快时间备齐原辅材料，100名工人即刻集结，4条吊挂智能产线马力全开。

　　1天调试、2天备货、3天生产、7天出货，艾德服饰顺利完成来自跨境电商平台希音的订单，成为平台的核心供应商。

　　这是一笔典型的“小单快反”订单。随着电子商务的发展，全球订单形态发生变化——大单变小、长单变短，“小单快反”成为重要供货方式，对企业产能调整能力提出更高要求。

　　“我们能在‘小单快反’模式下取得竞争优势，得益于英林镇完备的产业体系。”艾德服饰总经理李先荣说。

　　走进福建逸锦化纤有限公司，成吨的聚酯原料投入反应炉，生产线吐出雪白的涤纶长丝。产线边上，小山高的丝饼正等待打包发货。

　　“涤纶、氨纶、腈纶是生产泳装的主要原材料。”福建逸锦化纤有限公司总经理包国良介绍，恒逸石化之所以选择在英林设厂，正是相中了这里便捷的交通与巨大的市场需求。

　　跟随逸锦化纤的货车，只见涤纶丝饼被送至各个经编面料生产企业。在那里，涤纶长丝经历加弹、经编或纬编、染色等工序后，变成各式各样的泳装面料。

　　“你瞧，这是立体提花面料，做出来的泳装像时装一样，满足消费者的时尚需求。”晋江市泳装产业协会副秘书长施芳芳说。

　　“英林镇既集聚了上游的化纤企业，也有中游的面料、辅料生产企业，更有下游的成衣制造、销售企业，产业在近30平方公里内形成闭环。”英林镇党委书记李德铭说，完善的产业链使得英林泳装产业生产周期短、市场反应快、竞争力强。

　　加强研发，散发各式花香、具备防晒功能等面料层出不穷

　　泳装产业，属于传统制造业。面对日益复杂的外部环境以及来自东南亚等地区企业的激烈竞争，英林泳装产业如何应对？

　　坚持创新，不断推陈出新。

　　传统梭织面料，牢固、挺括、紧实。劲派经编科技有限公司却另辟蹊径，通过经编编织方式，创新设计，让面料在原有梭织优势基础上拥有优良弹性，提升穿着舒适度。

　　“这是我们自主设计研发的经编仿梭织系列产品，一经推出即得到市场广泛认可，成功赋能产业链上下游，去年年销量达上千吨。”劲派经编科技有限公司总经理洪英岳说，该系列面料的应用场景已从泳装拓展到户外通勤裤、POLO衫、皮肤衣、夹克、棉服等。

　　具有玫瑰花香、具备防晒功能、实现凉感亲肤、呈现立体花纹……走进晋江市泳装产业协会展厅，各式面料让人眼花缭乱。“泳装行业虽然是传统产业，但不是夕阳产业。人们对美好生活的需求日益增长，行业的创新将持续存在。”施芳芳举例道，近年来，市场愈发偏好具备舒适、环保、抗菌、速干等特点的多功能面料。

　　坚持数字化，加快转型升级。

　　走进艾德服饰生产车间，天花板上的吊挂系统不断转动，产量计划、完成情况、当前效率等数据一清二楚。“通过数字化智能化改造，产线生产效率提升20%，合格率提升6%。”李先荣说。

　　近年来，英林镇加快实施智能化改造、数字化转型专项行动，组织专家为纺织服装企业数字化转型开展“义诊”，量身定制数字化解决方案，推动生产技术整体提升，带动企业转型升级。

　　爱拼敢赢，产品形态实现从单品类到多元化的升级

　　面对激烈的全球竞争，英林泳装产业在努力练内功、提升竞争力的同时，也在不断寻找新增长点。

　　“不能只做泳装了，要拓宽品类。”洪建库说，近年来，全民健身理念深入人心，瑜伽服、健身服、骑行服、潜水服等运动服饰需求增加，而这些服饰与泳装布料类似，企业转型有天然优势。

　　发现企业的转型需求，英林镇政府化身“店小二”，用悉心服务助力英林镇新产业做大做强。

　　以赛助产、以赛强企，帮助新产业启航。

　　今年4月，一场晋江·英林尚品国际贴身运动服设计大赛决赛秀在晋江梧林传统村落举行。古厝T台上，一个个身穿新潮运动服的模特依次走来，为现场观众带来一场视觉盛宴。

　　模特身上的着装，来自671名海内外设计师提交的1160件作品，并由英林镇32家优质供应链企业参与落地打样，国际化设计与英林完备的生产能力在此结合。

　　“我们立足‘以赛助产、以赛强企、以赛招才’，打造囊括泳装、瑜伽服、健身服、户外运动服等多个贴身运动服品类的‘英林尚品’区域品牌，并通过举办相关赛事，引入国际化设计能力，持续助推产业升级。”李德铭介绍。

　　协会助力、搭建平台，促进供需对接。

　　开拓新赛道，如何抢订单是关键。对此，晋江市泳装产业协会上线“数字服务平台”，将线下展厅搬到线上，让远在千里之外的客户也能轻松了解企业信息。

　　打开“数字服务平台”，泳装、瑜伽裤、印花、辅料，各类产品分类陈列；企业规模、产能、员工数量、资质清晰可见；经编机、纬编机、裁床机、缝纫机，设备类型与数量一目了然。

　　晋江市滨逸纺织科技有限公司是较早在平台登记上线的企业之一。公司总经理许佳滨告诉记者，英林泳装知名度高，企业可借助集群优势，更好开拓市场。上线仅两个多月，“数字服务平台”已连接122家上下游企业，促成10笔订单对接。

　　营造环境、放水养鱼，充分发挥企业家精神。

　　英林镇隶属于福建晋江，这个百强县走出了闻名全国的“晋江经验”。“无实体证照办事”政务服务大厅，网上可办率达99.71%；全国首个民营企业合规建设服务联盟，提供线下合规管理建议；成立行业知识产权发展保护联盟……弘扬“晋江经验”，当地正全力打造“晋心晋力”营商服务品牌。

　　“政府部门的全力支持，让企业家们爱拼敢赢、充满干劲。”从一家小工厂到当地民营经济纳税百强，洪建库深有感触。

　　如今，“晋江经验”仍在不断丰富与发展，也给这个“世界泳装小镇”注入源源不断的生机与活力。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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