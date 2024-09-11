本报记者 郑少忠 周 欢 齐志明

南正街一角。

本报记者 周 欢摄

南正街庙会舞龙表演。

肖南波摄

民间艺人丁武夫妇在表演皮影戏。

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南正街灯火璀璨。

肖南波摄

夜幕降临，华灯初上，在江西省萍乡市安源区，萍水河畔的南正街历史文化街区灯火通明，浓浓的烟火气氤氲开来。火爆的美食摊、精彩的非遗表演、富有特色的本地文化艺术展……街区吸引了大量市民和游客前来光顾，人们在轻松愉快的购物休闲氛围中感受厚重的传统文化。

始建于公元619年的南正街，凝聚了萍乡悠久的历史传承和商业文化，承载了一代代萍乡人的记忆和乡愁。近年来，南正街获评“国家级夜间文旅消费集聚区”“江西省特色文化街区”“江西省首批旅游休闲街区”等，这座文化商业老街在现代城市生活中焕发出新的光彩。

历史记忆、地方特色和现代商业在这里有机融合

“我们面前这段宽厚而斑驳的墙体，是明代留存下来的古萍乡城墙遗址，对了解萍乡的城市发展和建筑历史有重要意义……”临近中午，游客们一边听着导游的讲解，一边饶有兴致地在萍乡南正街历史文化街区参观。

城墙的一侧，萍水河缓缓流淌，从东到西，河面上依次架设着亨泰桥、萍实桥、香溪桥等数座老石桥。穿过城门，棂星门下，肇建于唐代的萍乡孔庙庄严肃穆。往西，在萍水河中央的金鳌洲上，绿树成荫，掩映其间的鳌洲书院，传承着萍乡的千年文化。

南正街拥有悠久的历史渊源和深厚的人文底蕴。唐代初期，萍乡县治迁至今天南正街所在地，此后千百年间，在此建孔庙、设学堂、筑城墙、兴商业。近代以来，随着安源煤矿产业的发展和株（洲）萍（乡）铁路的开通，数十万产业工人在此集聚，加之便利的交通带来大量人流，周边省市的商人看准商机，纷纷涌入南正街置业经商，客来如云，让南正街更加热闹。

在南正街傩文化广场尽头，一面硕大的浮雕上，雕刻着春和生中药、曾记杂货店、杨胡子米面等历史地标，街巷纵横，房屋错落，人流熙攘。“小时候，最喜欢和妈妈来南正街，街上很多摊铺，很有生活气息。”在市民钟女士的记忆里，逛南正街是她儿时成长的一部分。

随着时代的变迁和城市的发展，南正街也经历过低谷期。为了满足人民群众对美好生活的向往，进一步改善城市环境、完善街区功能，2015年，萍乡市决定对南正街进行整体改造。

改造坚持保护与重建相结合的原则，围绕“乡愁”的主题，最大程度地融合历史与现代。2020年10月，南正街重新开街。北起迎宾路，南临鳌洲公园，西接凤凰街道，东至丹凤巷与萍水南路交叉口，南正街形成占地6万余平方米的历史文化街区。一栋栋明清赣西民居风格的仿古建筑分列在主街两旁，古色古香，各类商铺林立，复古风格的公交车在主街外来回穿梭，整个街区活力满满。

“我们不仅要再现南正街的‘形’，更要留住南正街的‘魂’。把古街仿古建筑建好、商业业态打造好固然重要，但更要注重挖掘呈现萍乡、安源和南正街的人文历史、商业历史、风土人情，突出本地特色，让老百姓望得见山、看得见水、记得住乡愁。”安源区委书记李水清说。

行走在南正街，乡愁味道和历史气息扑面而来，一物一景，无不在述说当地的历史变迁。街边，推洋碳、补油伞、土法碾布等铜人雕像生动地展示了安源的产煤历史和市井生活。巷尾，精致的浮雕呈现了唱春锣、张彩灯等当地生活场景，这些充满回忆的习俗穿越古今、历久弥新。

“街区以萍乡历史故事情节贯穿整体，分三大主题区：‘昭萍拾光’主题区，以孔庙为中心，布局文旅商业态；‘萍城浮梦’主题区，以萍乡会馆为核心，主要展示萍乡曲艺文化；‘市井百年’主题区，打造特色美食聚集区。”萍乡市南正街文化旅游发展有限公司总经理尹汉宜介绍，南正街将萍乡的历史记忆、地方特色和现代商业有机融合，构建集旅游观光、文化展示、休闲购物、美食娱乐为一体的历史文化街区，让“老”地标蜕变成“新”名片。

挖掘非遗、民俗等文化资源，打造文化业态集群

晚上7时许，走进南正街幻影妙趣皮影剧场，8张八仙桌并排摆开，戏台上，布景和灯光已准备就绪，观众越来越多。

“七女机房织罢绢，身体虽疲乏，我心中好喜欢……”黄梅戏《天仙配·满工》唱词响起，演员丁武和妻子二人“躲”在戏台后，手持小竹签，灵活地操纵着皮影人。台前，灯光打在白色幕布上，皮影人光彩明艳，动起来灵巧自如。

“制作精巧的皮影人、意蕴悠远的唱词、柔美婉转的唱腔、流畅自然的表演，让皮影戏极富表现力和感染力，真可谓‘一口道尽千年事，双手舞动百万兵’！我以前只在电影电视剧里看过皮影戏，今天能在现场观赏这门古老的民间艺术，感到非常高兴。”来自湖南的游客周先生说。

丁武和妻子表演的萍乡皮影戏是江西省级非物质文化遗产，丁武是家族里这项技艺的第六代传承人。得知南正街重新开街后，丁武带上一套行头，果断搬了过来：“多的时候，一天能演十来场！”说话间，又不时有观众走进剧场。

记者走过街区发现，相比纯商业业态的街区，南正街富有特色的文化业态，更能给游客留下深刻印象。同时，对手艺人来说，文化业态汇集，释放聚集效应，既能让更多人了解代代相传的传统技艺，又能持续经营下去。“南正街以孔庙为核心，引进了岑美术馆、皮影戏剧场、萍乡剪纸艺术创作中心、古玩市场等文化业态和糖画制作、花果雕刻等非物质文化遗产。目前，街上有文化业态10余种，相关店面49间，占南正街总经营店面数量的36%。后续，我们还将进一步丰富文化业态。”尹汉宜说。

在幻影妙趣皮影剧场旁，工作人员正加紧布置戏台、安装设备。尹汉宜告诉记者，戏台搭建完成后，公司将邀请萍乡春锣、莲花落等国家级非遗传承人不定期过来演出。不远处的芸阁馆内，打锡、烟火爆竹制作等国家级非遗颇具地方特色，民俗分馆的陶瓷、书画、剪纸、皮影戏引得游客驻足细看。

一路走走逛逛，记者发现，南正街既引得来繁荣的商业，也安放得下浓浓的文化情怀。在南正街临萍水河的一面，一栋两层楼的清茶馆被翠竹环绕，意境悠然，清茶馆主理人童遵燕边给茶友斟茶，边分享白茶文化；四方美术创意中心的唐柏林免费教市民剪纸；萍乡市级非遗糖画手工艺第二代传承人方泉在街边支起糖画摊；入夜，不远处的聚酱音乐馆热闹起来，馆主欧阳观华忙个不停……他们的入驻，给南正街增添了人情味与文艺气息。

“悠久丰富的文化传承，是南正街的特点，更是南正街的宝贵资源。为此，在规划、建设、运维等过程中，除了创设众多公共文化艺术空间外，我们将孔庙的儒学展馆、国学讲堂和街区的非遗元素‘串珠成链’，通过研学教育、民俗活动、文艺演出、比赛教学、互动体验等形式，展示传统文化、民俗文化及非遗文化，努力打造文化业态群，积极打响文化特色招牌，实现文以载道、以文化人的良好效果。”李水清说。

增强消费舒适度体验感，探索新模式新场景

在南正街街区中心，一块“老萍巷莲花血鸭”巨幅招牌格外醒目。

“莲花血鸭色美味香、鲜嫩可口，是‘十大赣菜’之一，其烹饪技艺是江西省级非物质文化遗产。莲花血鸭必须用本地的鸭子，配上当地的米酒、小米辣、山茶油，才能做出鲜辣地道的口感。”老萍巷莲花血鸭餐厅负责人丰华介绍，在旅游旺季，店里日均接待100多桌，日营业额最高达6万元。

萍乡立足本地饮食文化特点，汇集多地“辣味”美食资源，努力塑造“辣红文化”城市品牌。作为萍乡特色美食业态聚集区，南正街不仅集纳了莲花血鸭、花蝴蝶辣片等本地辣味美食，还引进了四川火锅串串、湖南长沙臭豆腐、安徽手抓小龙虾等各地美食。

“历史文化是一个城市的灵魂，而文化街区是城市历史文化传播发展的重要载体。从‘文化+’的角度培育特色商业业态，才能更好地为商业街聚业态旺人气。我们以做大‘辣’文化为抓手，将南正街打造为‘辣’美食地，借‘辣’引来关注和流量，让‘辣都萍乡’‘辣红安源’城市文化IP更加‘出圈’。”安源区委副书记、区长邱伟介绍，南正街坚持传承与创新并重，有选择引入商超、服装店、住宿等合适的商业业态，还探索“线上+线下”“老建筑+新消费”“小市集+新空间”“原场景+新体验”等新模式，创新业态、优化布局，既增强游客消费的舒适度和体验感，又提升了消费选择的丰富性和便捷性。

服装零售拥抱新技术。“欢迎新进直播间的家人们，现在展示的这款裙子设计加入了传统汉服元素，有一种淡淡的古典美，面料舒适透气。”晚上9点左右，南正街何以慢服装店灯火通明，主播忙着直播带货，不时引得在店内挑选服装的顾客过来围观。

“把一家设计清新时尚、有500平方米大卖场的服装店开在古色古香的历史文化街区，很有反差感，也很吸引人。一到晚上，整个店面光彩鲜亮，时常有来往的顾客忍不住走进来逛一逛。”服装店老板刘建从事服装行业16年，最近一直在思考如何吸引消费者走进实体店，选择来南正街是他的一个新尝试。“线上线下销售互相促进，今年上半年，店里销售量达2.5万件，营业额超600万元。”刘建笑着说。

老字号焕新颜。南正街把萍乡花果、同乐酒楼等一批本土老字号品牌请回来。当地市民们称赞“小时候的味道又回来了”，同时引来大量外地游客“打卡”尝鲜。一些老字号还与社区党委、居民群众联合互动，创新营销场景，做大公益市集，搞活社区消费。

以文塑旅，以旅彰文，文旅融合迸发更大消费活力。这些年，南正街先后举办新春文化庙会、汉服文化艺术节、赣菜美食节、“安源红·公益市集”等各类民俗活动、文艺演出活动100余场，共接待游客5000万余人次。去年，南正街游客量达800万人次，营业额达3.8亿元，夜间经济消费额占比62%。今年“五一”期间，南正街游客量达到21.3万人次，同比增长56%，实现文旅综合消费收入近4500万元，同比增长38%。

太阳升起，走上萍水河堤，休闲散步的人流往来不绝，儒林广场，谈琴舞剑书文的人群齐聚，萍乡孔庙门前，正上演音乐太极。夜幕降临，南正街由东到西，流光溢彩、游人如织，沸腾的烟火气让街区显得尤为迷人。一条老街，映射一座城市，留下斑驳记忆。南正街是萍乡的标识，承载着历史的记忆，肩负着当下的重托，也推动着未来的发展。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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