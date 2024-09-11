人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江西萍乡南正街——

望得见山水 记得住乡愁（消费视窗·一条街一座城）

本报记者 郑少忠 周 欢 齐志明
2024年09月11日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　南正街一角。
　　本报记者 周 欢摄

　　南正街庙会舞龙表演。
　　肖南波摄

　　民间艺人丁武夫妇在表演皮影戏。
　　本报记者 周 欢摄

　　南正街灯火璀璨。
　　肖南波摄

　　夜幕降临，华灯初上，在江西省萍乡市安源区，萍水河畔的南正街历史文化街区灯火通明，浓浓的烟火气氤氲开来。火爆的美食摊、精彩的非遗表演、富有特色的本地文化艺术展……街区吸引了大量市民和游客前来光顾，人们在轻松愉快的购物休闲氛围中感受厚重的传统文化。

　　始建于公元619年的南正街，凝聚了萍乡悠久的历史传承和商业文化，承载了一代代萍乡人的记忆和乡愁。近年来，南正街获评“国家级夜间文旅消费集聚区”“江西省特色文化街区”“江西省首批旅游休闲街区”等，这座文化商业老街在现代城市生活中焕发出新的光彩。

　　历史记忆、地方特色和现代商业在这里有机融合

　　“我们面前这段宽厚而斑驳的墙体，是明代留存下来的古萍乡城墙遗址，对了解萍乡的城市发展和建筑历史有重要意义……”临近中午，游客们一边听着导游的讲解，一边饶有兴致地在萍乡南正街历史文化街区参观。

　　城墙的一侧，萍水河缓缓流淌，从东到西，河面上依次架设着亨泰桥、萍实桥、香溪桥等数座老石桥。穿过城门，棂星门下，肇建于唐代的萍乡孔庙庄严肃穆。往西，在萍水河中央的金鳌洲上，绿树成荫，掩映其间的鳌洲书院，传承着萍乡的千年文化。

　　南正街拥有悠久的历史渊源和深厚的人文底蕴。唐代初期，萍乡县治迁至今天南正街所在地，此后千百年间，在此建孔庙、设学堂、筑城墙、兴商业。近代以来，随着安源煤矿产业的发展和株（洲）萍（乡）铁路的开通，数十万产业工人在此集聚，加之便利的交通带来大量人流，周边省市的商人看准商机，纷纷涌入南正街置业经商，客来如云，让南正街更加热闹。

　　在南正街傩文化广场尽头，一面硕大的浮雕上，雕刻着春和生中药、曾记杂货店、杨胡子米面等历史地标，街巷纵横，房屋错落，人流熙攘。“小时候，最喜欢和妈妈来南正街，街上很多摊铺，很有生活气息。”在市民钟女士的记忆里，逛南正街是她儿时成长的一部分。

　　随着时代的变迁和城市的发展，南正街也经历过低谷期。为了满足人民群众对美好生活的向往，进一步改善城市环境、完善街区功能，2015年，萍乡市决定对南正街进行整体改造。

　　改造坚持保护与重建相结合的原则，围绕“乡愁”的主题，最大程度地融合历史与现代。2020年10月，南正街重新开街。北起迎宾路，南临鳌洲公园，西接凤凰街道，东至丹凤巷与萍水南路交叉口，南正街形成占地6万余平方米的历史文化街区。一栋栋明清赣西民居风格的仿古建筑分列在主街两旁，古色古香，各类商铺林立，复古风格的公交车在主街外来回穿梭，整个街区活力满满。

　　“我们不仅要再现南正街的‘形’，更要留住南正街的‘魂’。把古街仿古建筑建好、商业业态打造好固然重要，但更要注重挖掘呈现萍乡、安源和南正街的人文历史、商业历史、风土人情，突出本地特色，让老百姓望得见山、看得见水、记得住乡愁。”安源区委书记李水清说。

　　行走在南正街，乡愁味道和历史气息扑面而来，一物一景，无不在述说当地的历史变迁。街边，推洋碳、补油伞、土法碾布等铜人雕像生动地展示了安源的产煤历史和市井生活。巷尾，精致的浮雕呈现了唱春锣、张彩灯等当地生活场景，这些充满回忆的习俗穿越古今、历久弥新。

　　“街区以萍乡历史故事情节贯穿整体，分三大主题区：‘昭萍拾光’主题区，以孔庙为中心，布局文旅商业态；‘萍城浮梦’主题区，以萍乡会馆为核心，主要展示萍乡曲艺文化；‘市井百年’主题区，打造特色美食聚集区。”萍乡市南正街文化旅游发展有限公司总经理尹汉宜介绍，南正街将萍乡的历史记忆、地方特色和现代商业有机融合，构建集旅游观光、文化展示、休闲购物、美食娱乐为一体的历史文化街区，让“老”地标蜕变成“新”名片。

　　挖掘非遗、民俗等文化资源，打造文化业态集群

　　晚上7时许，走进南正街幻影妙趣皮影剧场，8张八仙桌并排摆开，戏台上，布景和灯光已准备就绪，观众越来越多。

　　“七女机房织罢绢，身体虽疲乏，我心中好喜欢……”黄梅戏《天仙配·满工》唱词响起，演员丁武和妻子二人“躲”在戏台后，手持小竹签，灵活地操纵着皮影人。台前，灯光打在白色幕布上，皮影人光彩明艳，动起来灵巧自如。

　　“制作精巧的皮影人、意蕴悠远的唱词、柔美婉转的唱腔、流畅自然的表演，让皮影戏极富表现力和感染力，真可谓‘一口道尽千年事，双手舞动百万兵’！我以前只在电影电视剧里看过皮影戏，今天能在现场观赏这门古老的民间艺术，感到非常高兴。”来自湖南的游客周先生说。

　　丁武和妻子表演的萍乡皮影戏是江西省级非物质文化遗产，丁武是家族里这项技艺的第六代传承人。得知南正街重新开街后，丁武带上一套行头，果断搬了过来：“多的时候，一天能演十来场！”说话间，又不时有观众走进剧场。

　　记者走过街区发现，相比纯商业业态的街区，南正街富有特色的文化业态，更能给游客留下深刻印象。同时，对手艺人来说，文化业态汇集，释放聚集效应，既能让更多人了解代代相传的传统技艺，又能持续经营下去。“南正街以孔庙为核心，引进了岑美术馆、皮影戏剧场、萍乡剪纸艺术创作中心、古玩市场等文化业态和糖画制作、花果雕刻等非物质文化遗产。目前，街上有文化业态10余种，相关店面49间，占南正街总经营店面数量的36%。后续，我们还将进一步丰富文化业态。”尹汉宜说。

　　在幻影妙趣皮影剧场旁，工作人员正加紧布置戏台、安装设备。尹汉宜告诉记者，戏台搭建完成后，公司将邀请萍乡春锣、莲花落等国家级非遗传承人不定期过来演出。不远处的芸阁馆内，打锡、烟火爆竹制作等国家级非遗颇具地方特色，民俗分馆的陶瓷、书画、剪纸、皮影戏引得游客驻足细看。

　　一路走走逛逛，记者发现，南正街既引得来繁荣的商业，也安放得下浓浓的文化情怀。在南正街临萍水河的一面，一栋两层楼的清茶馆被翠竹环绕，意境悠然，清茶馆主理人童遵燕边给茶友斟茶，边分享白茶文化；四方美术创意中心的唐柏林免费教市民剪纸；萍乡市级非遗糖画手工艺第二代传承人方泉在街边支起糖画摊；入夜，不远处的聚酱音乐馆热闹起来，馆主欧阳观华忙个不停……他们的入驻，给南正街增添了人情味与文艺气息。

　　“悠久丰富的文化传承，是南正街的特点，更是南正街的宝贵资源。为此，在规划、建设、运维等过程中，除了创设众多公共文化艺术空间外，我们将孔庙的儒学展馆、国学讲堂和街区的非遗元素‘串珠成链’，通过研学教育、民俗活动、文艺演出、比赛教学、互动体验等形式，展示传统文化、民俗文化及非遗文化，努力打造文化业态群，积极打响文化特色招牌，实现文以载道、以文化人的良好效果。”李水清说。

　　增强消费舒适度体验感，探索新模式新场景

　　在南正街街区中心，一块“老萍巷莲花血鸭”巨幅招牌格外醒目。

　　“莲花血鸭色美味香、鲜嫩可口，是‘十大赣菜’之一，其烹饪技艺是江西省级非物质文化遗产。莲花血鸭必须用本地的鸭子，配上当地的米酒、小米辣、山茶油，才能做出鲜辣地道的口感。”老萍巷莲花血鸭餐厅负责人丰华介绍，在旅游旺季，店里日均接待100多桌，日营业额最高达6万元。

　　萍乡立足本地饮食文化特点，汇集多地“辣味”美食资源，努力塑造“辣红文化”城市品牌。作为萍乡特色美食业态聚集区，南正街不仅集纳了莲花血鸭、花蝴蝶辣片等本地辣味美食，还引进了四川火锅串串、湖南长沙臭豆腐、安徽手抓小龙虾等各地美食。

　　“历史文化是一个城市的灵魂，而文化街区是城市历史文化传播发展的重要载体。从‘文化+’的角度培育特色商业业态，才能更好地为商业街聚业态旺人气。我们以做大‘辣’文化为抓手，将南正街打造为‘辣’美食地，借‘辣’引来关注和流量，让‘辣都萍乡’‘辣红安源’城市文化IP更加‘出圈’。”安源区委副书记、区长邱伟介绍，南正街坚持传承与创新并重，有选择引入商超、服装店、住宿等合适的商业业态，还探索“线上+线下”“老建筑+新消费”“小市集+新空间”“原场景+新体验”等新模式，创新业态、优化布局，既增强游客消费的舒适度和体验感，又提升了消费选择的丰富性和便捷性。

　　服装零售拥抱新技术。“欢迎新进直播间的家人们，现在展示的这款裙子设计加入了传统汉服元素，有一种淡淡的古典美，面料舒适透气。”晚上9点左右，南正街何以慢服装店灯火通明，主播忙着直播带货，不时引得在店内挑选服装的顾客过来围观。

　　“把一家设计清新时尚、有500平方米大卖场的服装店开在古色古香的历史文化街区，很有反差感，也很吸引人。一到晚上，整个店面光彩鲜亮，时常有来往的顾客忍不住走进来逛一逛。”服装店老板刘建从事服装行业16年，最近一直在思考如何吸引消费者走进实体店，选择来南正街是他的一个新尝试。“线上线下销售互相促进，今年上半年，店里销售量达2.5万件，营业额超600万元。”刘建笑着说。

　　老字号焕新颜。南正街把萍乡花果、同乐酒楼等一批本土老字号品牌请回来。当地市民们称赞“小时候的味道又回来了”，同时引来大量外地游客“打卡”尝鲜。一些老字号还与社区党委、居民群众联合互动，创新营销场景，做大公益市集，搞活社区消费。

　　以文塑旅，以旅彰文，文旅融合迸发更大消费活力。这些年，南正街先后举办新春文化庙会、汉服文化艺术节、赣菜美食节、“安源红·公益市集”等各类民俗活动、文艺演出活动100余场，共接待游客5000万余人次。去年，南正街游客量达800万人次，营业额达3.8亿元，夜间经济消费额占比62%。今年“五一”期间，南正街游客量达到21.3万人次，同比增长56%，实现文旅综合消费收入近4500万元，同比增长38%。

　　太阳升起，走上萍水河堤，休闲散步的人流往来不绝，儒林广场，谈琴舞剑书文的人群齐聚，萍乡孔庙门前，正上演音乐太极。夜幕降临，南正街由东到西，流光溢彩、游人如织，沸腾的烟火气让街区显得尤为迷人。一条老街，映射一座城市，留下斑驳记忆。南正街是萍乡的标识，承载着历史的记忆，肩负着当下的重托，也推动着未来的发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家公园建设成效显著 筑牢中国式现代化的生态根基
　　国家公园是“国之大者”，是生态文明建设重大制度创新。 9月10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。…
国家知识产权局：今年上半年全国知识产权质押融资登记金额达4199亿元
　　人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。 国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，知识产权是科技和文化等领域创新成果的主要载体，是服务贸易的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部