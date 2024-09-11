柯 文

提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新推动家政服务业扩容提质

7月30日召开的中共中央政治局会议强调，“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。”国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出“深化家政服务劳务对接行动，推动家政进社区，增加家政服务供给”“优化家政服务信用信息平台和‘家政信用查’功能”等具体任务，为促进家政服务业高质量发展提供了指导。

家政服务业是重要的民生行业，与老百姓的生活紧密相关，不仅是老百姓家里的“小事”，也是关系到持续增进民生福祉的“大事”。随着经济社会发展和人口老龄化进程加快，我国家政服务业发展规模不断扩大，已形成万亿级市场，成为服务行业重要业态之一。同时，我国家政行业从业人员超过3000万人，推动家政服务业高质量发展，对促进就业、保障民生具有重要作用。

母婴照护、老人护理、烹饪保洁、整理收纳……当前，随着消费市场持续发展，多元化、个性化的家政服务需求不断涌现。相关数据显示，今年上半年，护老阿姨、育儿嫂的需求同比增长15%至20%，深度保洁需求同比增长45%。不仅需求量大了，新需求也在明显增多，消费者对于服务品类和品质提出了更高要求。相比之下，高质量家政服务供给不足，优质的家政服务人员“不好找、用不起、留不住”，成为不少消费者关注的焦点和痛点。推进家政服务提质扩容，成为激发家政服务消费潜力、便利百姓生活的关键。

要针对家政服务需求日益增多的情况，下大气力增加家政服务供给。近年来，商务部持续推进家政兴农行动，鼓励更多农村转移就业人口从事家政服务，特别是让农村转移劳动力可以出得来、留得住、干得好。家政劳务对接行动、生活服务招聘季……通过这些活动，家政企业可精准推荐家政服务岗位、提高招聘效率，提升整体家政服务供给能力。

家政服务需求更加个性化、品质化，人们对家政服务质量期待越来越高，要有针对性地提升供给水平。商务部牵头建立“家政信用查”平台，为消费者免费提供家政企业和家政服务人员信用信息查询服务；会同相关部门持续开展家政服务员技能升级行动，为家政服务员提供免费的线上培训，提升家政从业人员的职业技能和家政服务的质量。要在继续提升家政服务员技能的同时，进一步健全家政服务的标准体系，推动制定若干关于家政服务领域高质量发展的国家标准，以更高的标准化水平引领家政服务业高质量发展。

家政服务发展空间十分广阔。今年上半年，我国服务性消费支出占人均消费支出的比重达到45.6%，同比提高了1.1个百分点。人口结构变化蕴含家政服务消费发展的新动能，科技创新也为家政服务消费带来新供给。紧跟市场新趋势，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新推动家政服务业扩容提质，定能在更好满足人民群众美好生活需要的同时，为经济高质量发展贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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