新华社记者

9月10日，十四届全国人大常委会第十一次会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。退休年龄为何要延、会影响就业吗？记者多方采访了权威专家。

“延迟退休是为了积极应对人口老龄化推出的重大改革，有助于我国人力资源的充分利用。”中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣表示。

我国现行法定退休年龄为男职工60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁。

“这是上世纪50年代根据当时的人均预期寿命、劳动条件、用工方式等确定的。与70多年前的情况相比，当前人均预期寿命、受教育年限、人口结构及劳动力供求关系都发生了深刻变化。”莫荣表示，相应推迟退休年龄，可以说是一种必然趋势。

与新中国成立初期相比，我国人均预期寿命已从40岁左右提高到了现在的78.6岁，同时劳动者受教育年限大幅增加，参加工作的时间明显推迟。另一方面，我国16至59岁劳动年龄人口数量持续下降，60岁及以上老年人却不断增多。

“延迟退休更深层次的意义在于优化人力资源配置，提高劳动力市场的灵活性和效率。”中国人口学会副会长、南开大学经济学院教授原新说。

公众不仅关心延迟退休改革本身，与之相关的就业等民生问题也备受关注。一方面，有人担心延迟退休会增加青年就业的难度；另一方面，随着竞争压力加大，大龄劳动者会不会更难获得就业机会？

“公共政策调整有一个基本原则，那就是对社会的冲击和波动越小越好，延迟退休也不例外。渐进式推进，意味着短期内向社会释放的劳动力规模不会太大，对就业市场的影响总体是有限的。”原新说。

“从人力资源市场供给看，允许一部分有意愿、具备条件的大龄人员继续工作，可以中和部分减少的劳动年龄人口。”中国人民大学教授董克用认为，从长期看，延迟退休也有利于保持劳动参与率。

对于青年就业岗位，董克用表示，主要依靠经济发展的增量而非存量来提供。“年轻人和大龄劳动者青睐的行业有交叉，但重叠度并不高。年轻人更愿意去互联网、数字经济、新兴产业等就业。”

“对大龄劳动者就业问题，则需打破‘35+’年龄门槛，创造更为公平的就业环境。”董克用说。

事实上，针对公众反映的突出问题，一系列举措正在相继推出。

近日，人力资源社会保障部等部门接连下发通知，分别就加强人力资源市场规范管理、改进和规范事业单位公开招聘推出一系列新举措，包括加强对就业歧视行为监管，对发布含有歧视性内容招聘信息的加大惩处力度；要求招聘不得设置歧视性、指向性以及不合理的限制性条件，坚决杜绝“萝卜招聘”“因人画像”“近亲繁殖”等。

“相信如果延迟退休改革决定审议通过，相关部门还将在促进就业、规范招聘市场秩序、维护劳动者权益等方面持续发力，以更有针对性的举措，着力保障劳动者高质量充分就业。”原新说。

新华社北京9月10日电

(责编：王震、陈键)

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