原标题：坚定不移完成全年经济社会发展目标任务

新华社北京9月10日电（记者陈炜伟）受国务院委托，国家发展改革委副主任相里斌10日向十四届全国人大常委会第十一次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。

相里斌在报告中介绍，从目前掌握的经济社会发展相关数据以及各方面了解的情况看，计划执行情况总体较好。经济增长、就业、国际收支等指标符合预期，居民消费价格基本稳定，居民收入、基本养老保险、粮食能源生产、绿色生态、金融等指标进展顺利。

这份国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告分析指出，当前我国经济运行总体平稳，同时也要看到，外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。

相里斌表示，下半年，要加大宏观政策调控力度，强化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力、稳定市场预期、增强社会信心，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，保持社会稳定，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

围绕下半年重点工作，报告提出，推动标志性改革举措加快落地。坚持和落实“两个毫不动摇”，推动出台并全面落实完善中国特色现代企业制度的意见，建立国有经济布局优化和结构调整指引制度，推动加快民营经济促进法立法进程；构建全国统一大市场，推出全国统一大市场建设指引，推进要素市场化配置综合改革试点；完善市场经济基础制度，发布新版市场准入负面清单，有序放宽服务业准入限制；深化财税、金融等重点领域改革，进一步理顺中央和地方财政关系。

在宏观政策方面，报告指出，宏观政策要持续用力、更加给力。重点是宏观政策既要适度加力、又要更加精准，加强逆周期调节，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。压实地方责任，不断提高政策实施效能。

在持续防范化解重点领域风险方面，报告提出，重点是统筹好稳增长与化风险的关系，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振，坚决防范因处置风险产生新的风险。一是加快构建房地产发展新模式，坚持消化存量和优化增量相结合，进一步做好保交房工作。改革完善房地产相关基础制度，促进房地产市场平稳健康发展。二是进一步落实地方一揽子化债方案，适当支持重点地区统筹化债和发展。三是稳妥处置金融风险，稳妥有序推进中小金融机构改革化险，促进资本市场健康稳定发展，全面提升监管执法效能。

报告还提出，以提振消费为重点扩大国内需求。多措并举加大稳外贸稳外资力度。统筹推进乡村全面振兴和新型城镇化。扎实推进绿色低碳发展。加大保障和改善民生力度。

(责编：王震、陈键)

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