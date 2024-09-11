《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》近日公开发布，国务院新闻办公室10日举行国务院政策例行吹风会解读相关内容。

党的二十届三中全会对“创新提升服务贸易”作出部署。商务部部长助理唐文弘说，意见是党的二十届三中全会之后，国务院在对外贸易领域出台的重要政策文件，对新形势下服务贸易高质量发展作出了全面、系统的部署。

意见在推动服务贸易制度型开放、促进资源要素跨境流动、推进重点领域创新发展、拓展国际市场布局、完善支撑体系五个方面，提出了20项任务举措、70多条具体政策措施。

意见聚焦“高水平开放推动高质量发展”，对“推动服务贸易制度型开放”作出了专门部署。

“突出高水平开放，完善服务贸易开放制度体系。”唐文弘介绍，意见首次从规则、规制、管理、标准等方面对服务贸易制度型开放作出比较全面的安排，明确在全国建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度；首次聚焦服务贸易对促进人才、资金、技术、数据等创新要素跨境安全高效流动作出比较系统的安排，提出一系列便利化举措。

党的二十届三中全会明确提出，全面实施跨境服务贸易负面清单，意见也对建立健全负面清单管理制度作出了部署。

2021年7月，我国率先在海南自由贸易港发布实施跨境服务贸易负面清单。今年3月，我国发布适用于全国范围和自贸试验区的两张跨境服务贸易负面清单。

“目前这些开放举措都在有序推进落地中。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂说，将及时总结评估负面清单的实施情况，研究制定相应的管理制度，有序推进跨境服务贸易梯度开放。

在传统领域，提出增强国际运输服务能力、提升旅行服务国际竞争力的各项举措；在新兴领域，提出支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化发展；顺应服务业与制造业融合发展趋势，提出加快服务外包高端化发展、促进服务贸易与货物贸易融合发展的具体举措；顺应经济绿色转型趋势，提出助力绿色低碳发展的具体举措……

唐文弘说，意见在制定过程中广泛听取经营主体意见，提出重点领域创新发展的方向和举措，充分发挥服务贸易对形成和发展新质生产力的支撑作用。

一组数据令人印象深刻：改革开放刚起步的1982年，我国服务贸易总额只有40多亿美元，到2023年已达9331亿美元，是改革开放之初的233倍。中国服务出口和服务进口占世界的比重，分别由入世之初的2.2%和2.6%，提升到2023年的4.8%和7.5%。

当前，服务贸易成为经济全球化的重要推动力。据世贸组织统计，2013至2023年，全球服务出口年均增长4.9%，约为货物出口增速的两倍，服务贸易占货物和服务贸易总额的比重增加到四分之一。

当前，我国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。意见提出了“推动服务贸易规模增长、结构优化、效益提升、实力增强”的发展目标。

唐文弘说，意见的出台实施，将进一步提高我国服务领域开放水平，促进各类创新要素跨境便利流动；进一步激发各领域创新动能，拓宽服务贸易发展空间；进一步完善促进政策和促进体系，优化服务贸易发展环境。（记者谢希瑶）新华社北京9月10日电

(责编：王震、陈键)

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