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75年来全国粮食总产量增长5.1倍

2024年09月11日08:57 | 来源：新华每日电讯 经济
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原标题：75年来全国粮食总产量增长5.1倍

据新华社北京9月10日电（记者唐诗凝 潘洁）国家统计局10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，我国粮食生产实现跨越式发展，粮食安全保障有力。2023年粮食产量达到13908亿斤，比1949年增加1万多亿斤，增长5.1倍；粮食单产大幅提升，2023年全国粮食单产389.7公斤/亩，比1949年增加321.1公斤/亩。

新中国成立以来，我国农业经济稳步提升，产业结构优化升级。2023年，我国农林牧渔业总产值158507亿元，比1952年的461亿元增加158046亿元。按可比价格计算，1953年至2023年年均增长4.5%。随着农业生产方式的变革，我国农业生产实现了由“以种植业为主、以粮为纲”的高度单一结构向“农林牧渔全面、多元、协调发展”的历史转变，多元化食物供给体系加快构建。

报告显示，随着居民生活水平不断提高和膳食结构变化，经济作物生产蓬勃发展。2023年，我国经济作物播种面积达到7.9亿亩，比1949年增长了2.7倍。重要农产品全面发展，食物供给丰富多元。党的十八大以来，我国畜牧业现代化、规模化进程加快，综合产能进一步提升，肉蛋奶产量多年来一直稳居世界前列。

报告显示，75年来，我国农业科技发展从小到大、从弱到强，取得长足进步。党的十八大以来，我国加快实现高水平科技自立自强，培育发展农业新质生产力，农业科技事业加快发展，创新体系更加健全，创新能力显著增强。2023年，全国农业科技进步贡献率63.2%，比2012年提升8.7个百分点，农业科技整体水平跨入世界第一方阵。

(责编：王震、陈键)
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