新华社北京9月10日电（记者潘洁 唐诗凝）国家统计局10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，经过75年发展，我国工业总量规模实现跨越式增长，国际竞争力显著增强。世界银行数据显示，我国制造业增加值自2010年首次超过美国，稳居世界首位，2022年占全世界比重为30.2%，成为全球工业经济增长的重要驱动力。

报告显示，新中国成立初期，我国出口商品中80%以上是初级产品。1978年，初级产品出口比重下降到53.5%，工业制成品出口占到46.5%，2000年以后工业制成品上升到90%以上。2023年，机电产品在出口总额中占比达58.5%，其中，汽车出口522万辆，我国首次成为全球第一大汽车出口国。

近年来，我国规模以上工业企业科技投入力度持续加大，为工业经济快速发展注入强大新动能。2022年，全国规模以上工业企业中有研发活动的企业达17.6万家，比2000年增长9.2倍，占规模以上工业企业的比重为37.3%，比2000年提高26.7个百分点；规模以上工业研究与试验发展（R&D）经费支出19362亿元，比2000年增长38.5倍，研发投入强度为1.4%，比2000年提高了1.2个百分点。

2023年，世界知识产权组织认定中国为全球最大国际专利申请国。在信息与通信技术方面，中国专利拥有量占全球总量的14%。关键技术领域多点突破，推动制造业重大改造和设备更新升级，让传统产业“老树发新芽”。工业和信息化部数据显示，2023年，我国重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%。

党的十八大以来，我国规模以上装备制造业增加值年均增长8.7%，规模以上高技术制造业增加值年均增长10.3%。2023年，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重为15.7%，比2012年提高6.3个百分点。

(责编：王震、陈键)

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