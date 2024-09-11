人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国制造业增加值占全球比重约三成

2024年09月11日08:58 | 来源：新华社
小字号

新华社北京9月10日电（记者潘洁 唐诗凝）国家统计局10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，经过75年发展，我国工业总量规模实现跨越式增长，国际竞争力显著增强。世界银行数据显示，我国制造业增加值自2010年首次超过美国，稳居世界首位，2022年占全世界比重为30.2%，成为全球工业经济增长的重要驱动力。

报告显示，新中国成立初期，我国出口商品中80%以上是初级产品。1978年，初级产品出口比重下降到53.5%，工业制成品出口占到46.5%，2000年以后工业制成品上升到90%以上。2023年，机电产品在出口总额中占比达58.5%，其中，汽车出口522万辆，我国首次成为全球第一大汽车出口国。

近年来，我国规模以上工业企业科技投入力度持续加大，为工业经济快速发展注入强大新动能。2022年，全国规模以上工业企业中有研发活动的企业达17.6万家，比2000年增长9.2倍，占规模以上工业企业的比重为37.3%，比2000年提高26.7个百分点；规模以上工业研究与试验发展（R&D）经费支出19362亿元，比2000年增长38.5倍，研发投入强度为1.4%，比2000年提高了1.2个百分点。

2023年，世界知识产权组织认定中国为全球最大国际专利申请国。在信息与通信技术方面，中国专利拥有量占全球总量的14%。关键技术领域多点突破，推动制造业重大改造和设备更新升级，让传统产业“老树发新芽”。工业和信息化部数据显示，2023年，我国重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%。

党的十八大以来，我国规模以上装备制造业增加值年均增长8.7%，规模以上高技术制造业增加值年均增长10.3%。2023年，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重为15.7%，比2012年提高6.3个百分点。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家公园建设成效显著 筑牢中国式现代化的生态根基
　　国家公园是“国之大者”，是生态文明建设重大制度创新。 9月10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。…
国家知识产权局：今年上半年全国知识产权质押融资登记金额达4199亿元
　　人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。 国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，知识产权是科技和文化等领域创新成果的主要载体，是服务贸易的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部