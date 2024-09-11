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亚洲最大高空模拟试验台建成投用

2024年09月11日09:01 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京9月10日电 （李佳霖 记者付毅飞）记者10日从中国航天科技集团六院获悉，当天，该院165所铜川试验中心亚洲最大高空模拟试验台考台圆满成功。

　　此举填补我国空间发动机试验能力的空白，标志着我国载人登月工程落月主减速发动机高空模拟试验关键技术取得重大突破，将有力保障和支撑载人月球探测工程顺利开展。

　　据悉，该试验台由中国载人航天工程投资建设，采用先进的蒸汽主动引射技术。新建的蒸汽喷射泵组为国内规模之最，能够在发动机千秒级全窗口工作过程中模拟百帕级别的高真空度条件。

　　设计团队调试验证了多学科复杂交汇流场仿真模型正确性，实现了试验核心装备完全自主可控并全部通过极限环境模拟考核。

(责编：王震、陈键)
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