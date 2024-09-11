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在三江源搭建“生命鸟巢”

2024年09月11日09:02 | 来源：科技日报
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◎本报记者 张 蕴 通讯员 张 雪

近日，国网玉树供电公司组织新员工打卡青海玉树藏族自治州嘉塘草原“生命鸟巢”生态屋，青海大鵟队队员索南闹布向新员工讲解“生命鸟巢”生态屋的设计理念、项目由来及其对三江源生态保护区域的贡献。

走进“生命鸟巢”生态屋，屋内的大屏幕上实时展示着鸟巢的情况。索南闹布向新员工们介绍，生态屋建设起一体化监测网络，全天候守护鸟儿们的幸福生活。

“截至目前，国网青海省电力公司在三江源地区安装人工鸟窝5018个，成功引鸟筑巢2300余窝，入住率接近50%。”索南闹布介绍。近两年，三江源自然保护区鸟类种群数量由原来的61种增至111种，大型猛禽数量也在稳步增长。

据了解，近年来，国网青海省电力公司致力于把生物多样性保护理念融入电网建设，积极在三江源生态保护区打造并推广“生命鸟巢”项目。项目团队为高原上大型鸟类建造了直径约50厘米、高40厘米的竹制圆形鸟巢，引导鸟类在安全区域安家、繁衍生息。

如今，“生命鸟巢”成为促进电网与鸟类和谐共处的重点品牌项目、国网青海省电力公司的“绿色招牌”。“我们既要守护电网稳定运行，又要守护草原大型猛禽。”参加打卡活动的新员工扎西永藏说。“生命鸟巢”建造完成后，电网员工会负责后期维护工作，当起鸟儿的“管家”。除了收集数据、对鸟儿入住情况进行跟踪式巡护外，电力员工还会走入社区、学校进行科普宣传，凝聚公众爱鸟护鸟共识，助力维护生态平衡。

(责编：王震、陈键)
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