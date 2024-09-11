人民网北京9月11日电 （记者李栋）把淡水鱼当家品种牢牢攥在自己手里，对保障我国水产品稳定安全供给、助力乡村产业发展和农民增收致富具有重要意义。近期，农业农村部公示了2024年审定水产新品种，其中有我国首个草鱼新品种“沪苏1号”。

业内专家介绍，该品种填补了我国水产养殖产量最大的鱼类——草鱼长期没有良种的空白，是我国水产科技创新的一项重要突破。

据了解，草鱼性成熟最快需要3年至4年，其良种选育需要20年左右，是世界公认的水产科研难题之一。从本世纪初开始，农业农村部、科学技术部等部门支持指导上海海洋大学以及相关养殖企业，在系统开展资源调查鉴定基础上，以长江水系野生草鱼为选育基础群体，以体重增长为目标性状，采用家系选育结合分子标记辅助育种方法，经过连续4代选育，成功培育出草鱼新品种“沪苏1号”。

经测试鉴定，池塘养殖“沪苏1号”1龄、2龄鱼体重均比长江水系草鱼后代提高20%左右，在广东、江西等地试养效果良好。据预测，2025年“沪苏1号”在全国覆盖率可达到30%以上，在其他条件不变情况下，草鱼产量可增产33万吨（5.6%）以上。

“草鱼是我国水产养殖产量最高的品种，2023年，草鱼养殖产量达到594.1万吨，占我国水产养殖产量的10.2%。”农业农村部相关负责人介绍，下一步，农业农村部将继续做好“沪苏1号”等水产品新品种推广，并持续支持科研单位开展水产新品种的育种创新攻关，为树立落实大食物观、构建多元化食物供给体系作出更大贡献。

(责编：方经纶、吕骞)

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