人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

构建多元化食物供给体系 水产育种取得新突破

2024年09月11日10:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月11日电 （记者李栋）把淡水鱼当家品种牢牢攥在自己手里，对保障我国水产品稳定安全供给、助力乡村产业发展和农民增收致富具有重要意义。近期，农业农村部公示了2024年审定水产新品种，其中有我国首个草鱼新品种“沪苏1号”。

业内专家介绍，该品种填补了我国水产养殖产量最大的鱼类——草鱼长期没有良种的空白，是我国水产科技创新的一项重要突破。

据了解，草鱼性成熟最快需要3年至4年，其良种选育需要20年左右，是世界公认的水产科研难题之一。从本世纪初开始，农业农村部、科学技术部等部门支持指导上海海洋大学以及相关养殖企业，在系统开展资源调查鉴定基础上，以长江水系野生草鱼为选育基础群体，以体重增长为目标性状，采用家系选育结合分子标记辅助育种方法，经过连续4代选育，成功培育出草鱼新品种“沪苏1号”。

经测试鉴定，池塘养殖“沪苏1号”1龄、2龄鱼体重均比长江水系草鱼后代提高20%左右，在广东、江西等地试养效果良好。据预测，2025年“沪苏1号”在全国覆盖率可达到30%以上，在其他条件不变情况下，草鱼产量可增产33万吨（5.6%）以上。

“草鱼是我国水产养殖产量最高的品种，2023年，草鱼养殖产量达到594.1万吨，占我国水产养殖产量的10.2%。”农业农村部相关负责人介绍，下一步，农业农村部将继续做好“沪苏1号”等水产品新品种推广，并持续支持科研单位开展水产新品种的育种创新攻关，为树立落实大食物观、构建多元化食物供给体系作出更大贡献。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上市公司2024年上半年业绩逐季向好
　　截至8月31日，沪深两市共有5104家上市公司披露了2024年半年报。Wind数据显示，上市公司2024年上半年共实现营业收入34.8万亿元，净利润2.9万亿元，同比分别下降1.4%、2.4%，净利润降幅较一季度（4.5%）收窄。…
构建多元化食物供给体系 水产育种取得新突破
　　人民网北京9月11日电 （记者李栋）把淡水鱼当家品种牢牢攥在自己手里，对保障我国水产品稳定安全供给、助力乡村产业发展和农民增收致富具有重要意义。近期，农业农村部公示了2024年审定水产新品种，其中有我国首个草鱼新品种“沪苏1号”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部