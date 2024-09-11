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2024年服贸会前瞻：“一展”带“一域” “一域”惠“全球”

人民网记者 黄盛
2024年09月11日15:34 | 来源：人民网
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 2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将于9月12日在京举办。图片来源：2024年服贸会网站

2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将于9月12日在京举办。图片来源：2024年服贸会网站

最近，人力资源服务企业金柚网的助理总裁裘东萍忙得不可开交。设计展品互动体验、研展生成式AI数字员工、打磨展台布置的每个细节……在裘东萍的日程表上，参展2024服贸会成为最高优先级的工作。

 “2023年第一次参展服贸会给我们留下了深刻印象。”裘东萍告诉记者，参展5天的经历，让他们与300多家企业在深度交流后达成意向合作。也正因此，裘东萍今年早早为参展做足了准备。

今年，在线下参展服贸会的有13个国家和国际组织、 420余家世界500强和行业龙头企业。通过服贸会“一展”，带动不同企业或地区“一域”深入合作；通过“一域”的合作质效，惠及“全球”市场，成为参展者的共识。

“今年服贸会的各项筹备工作基本就绪。展会将继续秉承‘全球服务、互惠共享’的主题，持续打造全球最具影响力的服务贸易盛会，为世界经济发展注入新动能。”商务部部长助理唐文弘在介绍2024年服贸会筹备工作进展情况时说，服贸会自创办以来，已累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，成为深化服务贸易国际合作的重要平台。

多层次、多渠道扩大开放水平

2012年，是服贸会前身京交会召开的第一个年头。这一年，京交会共签订项目458个；到2023年，有2400余家企业线下参展，覆盖了28个服务贸易前30强的国家和地区，取得了1100多项成果。

“在服务贸易的图景中，我们不仅看到了技术带来的效率提升和创新应用，更看到了合作共赢的巨大潜力。技术只有在开放合作的生态系统中才能发挥最大价值。”高通公司中国区董事长孟樸告诉记者，连续五年来，每次参加服贸会都获得了与政府、行业及合作伙伴沟通的机会，让企业分享了最新的技术解决方案，开展了不同领域的合作。

参展商获得全球多层次、多渠道合作的背后，是服贸会带动我国服务业开放水平的持续提升，以及服务贸易的高质量发展。

我国积极参与国际服务贸易规则治理，与多个国家和地区签署了双边服务贸易合作协议。持续完善服务贸易开放创新平台，探索服务领域制度型开放，增强服务业外资吸引力，推动知识密集型服务贸易继续增长，创新数字服务贸易，优化服务贸易结构。

“今年3月，商务部发布实施了全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，近期国务院先后出台促进服务消费、服务贸易高质量发展的政策文件。这些都是中国推进高水平对外开放、不断完善对外开放体制机制的重要举措。”唐文弘表示，今年服贸会将着力提升开放平台作用，高规格举办全球服务贸易峰会，中外嘉宾将齐聚一堂，进一步凝聚共识、共谋发展。

安永大中华区首席执行官陈凯表示，作为扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，服贸会连接各国企业共享中国服务贸易开放发展机遇，助力企业拓展合作共赢“朋友圈”。“我们期待在这金秋九月，与各界朋友共话前沿议题，共享创新机遇，共促未来发展。”陈凯说。

多维度、多形式提升合作质效

 去年12月，在“村超”发源地贵州榕江开启的一场为期4天的足球教练培训课，引起网友的关注。这是“村超”与英超达成战略合作协议后的第一个“学转英超”基层足球教练培训项目。

国际体育服务走进中国“村超”的背后，是服贸会为各国深化合作搭建起的桥梁。2023年服贸会上，主宾省贵州跟主宾国英国因服贸会结缘，签署了多项合作协议，其中就包括“学转英超”基层足球教练培训项目。

不仅是体育服务，服贸会正伴随着开放水平的提升不断释放磁吸效应。

今年服贸会，葡萄牙、联合国粮农组织等13个国家和国际组织首次线下独立设展。法国首次担任主宾国，并将围绕中法建交60周年打造特色国家馆。四川、海南首次担任主宾省，将举办特色展示和主题活动。

“服贸会是全球第一个聚焦服务贸易的综合性、国际化展会平台，已成为中国扩大开放的重要窗口、各国深化合作的重要桥梁、引领行业创新的重要平台。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，2020年以来，300多家境内外企业和机构累计发布了超过480项新成果，为激发行业创新动能、助力提升产业链供应链韧性提供了强大动力。

“可以说，‘永不落幕的服贸会’品牌日益响亮，溢出效应不断扩大。”北京市副市长司马红表示，截至目前，2023年服贸会各种项目成交落地，金融执行率超过120%，常态化活动超过40场。

多领域、多元化引领创新动能

服贸会如何持续保持新体验、持续扩大“朋友圈”？

今年第五年参展的北京国际人力董事、总经理郝杰说，历届服贸会上参展方都在突出推介前沿成果与应用场景、优质服务，以及服务贸易与高端制造业、数字产业融合发展的有关内容。“我们的数字化灵活用工管理平台、AI招聘解决方案以及企业运营数字化解决方案等最新技术产品成果，均在服贸会上展示给全球宾客。”

新成果焕发服贸会生机，新趋势引领创新动能。在今年服贸会的日程中，联合国邮政管理局、飞利浦等100余家企业和机构将进行一系列成果发布，首发的人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果，也将引领行业创新趋势。

“各项展览展示将更加凸显新质生产力特征、更加凸显服务贸易特点。”唐文弘表示，服贸会重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用，突出以生产性服务贸易赋能产业融合发展；集中展示数字文旅、智慧教育、智能体育等新服务、新场景，突出以生活服务贸易激发扩大服务消费潜能。

司马红介绍，今年服贸会专题展设在首钢园区，设置电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务等9个专题，集中展示服务贸易数字化、智能化、绿色化发展最新成果和最新技术及应用，打造全球服务贸易领域的“首秀场”。

如今，在北京首钢园“四高炉”的室外，超过700平方米的裸眼3D屏已然准备就绪，现代会展和工业风貌、自然景观深度融合的服贸会，将在极具科技感和现代感的视觉效果中，迎来全球服务贸易高质量发展的浪潮。

(责编：孙红丽、吕骞)
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