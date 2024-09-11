朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验。蓝箭航天供图

人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）9月11日12时，我国自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出关键一步。

本次任务是国内首次实现垂直起降返回火箭空中二次点火、跨音速大动压环境下“栅格舵-冷气姿控-发动机”联合制导控制，以及高空风实时风修技术工程化应用等技术验证。试验经历“上升-发动机关机-无动力滑行-发动机空中二次起动-软着陆”过程，各项指标均满足预期设计。

蓝箭航天专家介绍，该试验箭为单级液氧甲烷火箭，箭体直径3.35米，长度18.3米，起飞质量约68吨，起飞推力800千牛，装配3组着陆缓冲支腿，新增4片栅格舵系统，采用与朱雀三号火箭一致的高强度不锈钢箭体结构；搭载一台已实现连续入轨飞行验证、与朱雀三号火箭同型的80吨级天鹊-12（TQ-12）改进型液氧甲烷发动机，具备正交双摆、45%至111%变推力调节和多次点火能力。

本次任务的试验箭是以全尺寸发动机构建的工程样机，作为蓝箭航天重复使用火箭工程研制的重要一环。通过两次垂直起降回收试验，型号团队成功验证了多项重复使用火箭关键技术，为朱雀三号未来的首飞及回收奠定了基础。

(责编：赵竹青、吕骞)

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