人民网北京9月11日电 （欧阳易佳、皇甫万里）记者从自然资源部获悉，9月6日，东北虎豹国家公园完成登记，标志着我国目前唯一一个由中央政府直接行使所有权的国家公园完成了自然资源确权登记。

东北虎豹国家公园位于吉林、黑龙江两省交界的老爷岭南部区域，是野生东北虎、东北豹最主要的活动区域。2021年10月12日，东北虎豹等第一批国家公园正式设立。2022年6月，自然资源部、国家林草局印发《关于组织开展正式设立的国家公园自然资源确权登记公告登簿工作的通知》，正式启动东北虎豹国家公园自然资源确权登记工作。

开展国家公园确权登记是国家公园建设的一项重要基础性工作，通过给东北虎豹国家公园“上户口”，摸清了公园内的自然资源状况和权属状况。

据了解，登记簿主要记载了以下三类信息：一是自然状况。包括东北虎豹国家公园的坐落、空间范围、面积、自然资源类型等信息。登记单元总面积140.65万公顷，登记单元内森林资源137.24万公顷，占虎豹公园总面积的97%。另外还有水流资源4963.36公顷，湿地资源3643.64公顷，草原资源1707.29公顷，荒地173.58公顷等其他类型资源。二是权属状况。登记簿记载了登记单元内国有、集体自然资源面积，登记单元内国有自然资源面积134.3万公顷，占总面积的95%。经国务院授权，东北虎豹国家公园国有自然资源资产所有者职责履行主体为自然资源部（含国家林草局）。三是其他相关事项。比如登记单元附图，以及登记单元内关联的不动产权利情况和“三区三线”等公共管制信息。

自然资源部党组高度重视东北虎豹国家公园确权登记工作，多次专题研究部署，强化部门协同、上下联动，会同国家林草局、吉林和黑龙江省相关部门和地方，以及长白山和龙江森工集团，组建工作专班，定期调度，多次实地督导，集中攻坚推进工作。国家登记机构坚持资源公有、物权法定和统一确权登记原则，将东北虎豹国家公园作为独立登记单元，按照“通告、调查、审核、公告、登簿”法定流程开展工作，确保登记程序合法、调查成果规范、登簿内容完整。以《东北虎豹国家公园总体规划（2023—2030年）》确定的公园界线划定登记单元，以第三次全国国土调查以及最新年度国土变更调查成果、专项调查成果等划定各类自然资源界线，充分利用已有不动产登记成果，组织作业单位通过内业调查和外业实地踏勘，逐宗核实权属，形成权属核实记录1700余条，划定了国有与集体、集体与集体权属界线。同时关联“三区三线”等公共管制信息。

自然资源部相关负责人表示，通过开展自然资源确权登记，以登记的法定形式，明确了东北虎豹国家公园自然资源资产“谁所有、由谁管”，进一步夯实国家公园生态保护和管理责任，为国家公园产权管理提供支撑，有利于加强国家公园的严格保护、整体保护、系统保护，促进人与自然和谐共生，建设美丽中国。

(责编：孙红丽、吕骞)

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