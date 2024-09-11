来自江苏泗洪农村的许海丽，在西安务工10年，做过保姆，当过厨师，现在经营着一个早餐车。过去，她曾说，“吃苦不怕，怕的是扎不下根，怕孩子在这里上不了学”。

西安实行户籍制度改革后，她拿到居住证，大女儿在西安参加了高考，小儿子在家附近读了小学。现在，她常说，“有人问我是哪里人，我会自信地说：是西安人。”

他乡成故乡，许海丽的故事是一个缩影。数据显示，2014年以来，我国共有1.5亿农业转移人口平稳有序进城落户，全国户籍人口城镇化率由2014年的35.9%提高到2023年的48.3%。

新型城镇化建设稳步实施，农业转移人口市民化扎实推进，为中国式现代化提供强大动能。

——城镇化质量显著提升。

城镇化是现代化的必由之路。中国式现代化，是人口规模巨大的现代化。有序推进农业转移人口市民化，不只是实施新型城镇化战略的首要任务，也关系到城镇化质量的高低。

对于农业转移人口而言，随着经济社会发展，他们“进城”的需求，不再仅仅是一个人来寻找谋生的门路，而是希望一家人进城生活，希望能稳定就业，能享有子女教育、住房、社保等基本公共服务保障。

进城落户成为新市民，不只让农业转移人口进得来、留得下，更要提高他们城市生活的质量，让他们能感受到城市生活的温度，增强在城市奋斗的信心，提升在城市的价值感、对城市的归属感。

国家统计局日前发布的2023年农民工监测调查报告显示：进城农民工中，47.3%认为自己是所居住城市的“本地人”，比上年提高1.6个百分点；86.3%表示非常适应或比较适应本地生活，比上年提高1.1个百分点；38.2%参加过所在社区组织的活动，比上年提高3.3个百分点。

——相关改革不断深化，配套政策不断完善。

户籍制度改革取得历史性突破。如今，城区常住人口300万以下城市基本取消落户限制，城区常住人口300万以上城市落户条件有序放宽，越来越多农业转移人口举家进城，融入新环境，开启新生活。

市民化配套政策不断完善。中央财政设立了农业转移人口市民化奖励资金，目前已累计安排了2800亿元。在公共服务供给方面，义务教育阶段随迁子女在公办学校或政府购买学位就读比例达96.7%，公共卫生、文化体育领域基本公共服务实现全覆盖。

今后5年，户籍制度改革如何进一步全面深化，《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》作出明确部署：力争在5年内实现常住人口城镇化率稳步提升至接近70%，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全。

新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力将进一步释放。

有序推进城镇化是我国经济发展和扩大内需最主要的潜力所在。从消费看，当农民进城转为市民后，随着工资收入的提高和城镇基本公共服务的享有，消费能力增强、消费结构升级，消费需求将得到释放。

北京大学、中国社科院等机构做过调查，农民向城镇转移、成为常住人口后，人均消费将提高30%；在城镇落户后，人均消费将再提高30%。

从投资看，农民进城定居，既带动住房、市政道路等基础设施投资需求，又产生大量教育、卫生等公共服务设施投资需求。

研究测算，城镇化率每增长1个百分点将拉动投资需求超过1万亿元。同时，城市更新也将创造巨大的投资需求。

当前，我国城镇化已进入快速发展阶段的后期，城镇化率增速将会有所放缓，但综合研究国内国际情况看，我国城镇化动力依然很强，城镇化率仍有提升空间。在这一过程中，需要妥善解决好农业转移人口市民化问题。

根据国家统计局的调查，目前仍有1.7亿进城农民工和随迁家属尚未在城镇落户。高质量推进新型城镇化，归根结底要坚持以人为本，统筹推进户籍制度改革和常住地基本公共服务均等化。

今年以来，沈阳、佛山等地落户条件放宽到租房也可落户。新规发布后一个月，沈阳全市落户9719人，同比上升3.16%，环比上升31.60%。

8月，安徽合肥高新区保障性租赁住房二期项目施工火热。项目竣工后可提供1940套住房，帮助外来务工人员等新市民安家。

稳妥处理好工农关系、城乡关系，在一定程度上决定着中国式现代化的进程。紧紧围绕“人”字书写新型城镇化“新”篇章，将为推进中国式现代化提供强劲动力和坚实支撑。

责任编辑：王萍萍

(责编：赵欣悦、袁勃)

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