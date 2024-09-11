新华社北京9月11日电 题：第21届中国—东盟博览会将开启“镶钻成冠”新阶段

新华社记者古一平、谢希瑶

第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将于9月24日至28日在广西南宁举行。国务院新闻办公室9月11日举行新闻发布会介绍有关情况。

9月11日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部副部长李飞，广西壮族自治区副主席谭丕创，中国贸促会副会长张少刚，商务部亚洲司司长王立平介绍中国—东盟经贸合作情况暨第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会有关情况，并答记者问。新华社记者 金良快 摄

走过“黄金十年”“钻石十年”，开启“镶钻成冠”新阶段，第21届东博会、峰会以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来”为主题。

“第21届东博会将承前启后，进一步提升展会质效，凝聚更多共识，深化互利合作，进一步推动双方经贸合作迈上新台阶。”商务部副部长李飞说。

走过20年发展历程，东博会见证中国同东盟国家的经贸往来不断提升，各领域务实合作不断增强。李飞介绍，中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资超过4000亿美元。

当前，中国和东盟高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），中国—东盟自贸区3.0版谈判加快推进，中国—柬埔寨和中国—新加坡等自贸安排叠加赋能，为区域发展创造新机遇。

据介绍，本届东博会、峰会由马来西亚担任主题国，展览规模近20万平方米，参展企业超3000家，多项“首次”“新增”活动值得期待。

李飞表示，本届东博会新增战略新兴专题，集中展示数字技术、绿色低碳、新能源以及智能网联汽车等新兴领域的最新动态和技术水平；新设东盟高新产品展区，集中展示来自新加坡、马来西亚、泰国等国的高新技术成果；首次邀请海湾国家参展，由阿拉伯联合酋长国担任特邀合作伙伴；云上东博会进一步优化，让东博会服务功能从会期延伸到全年。

广西壮族自治区副主席谭丕创介绍，本届东博会首次举行展品评选活动，以东博会品牌赋能优质展品开拓市场；首次启动中国—东盟青年领军者成长计划，开展青年交流互鉴的“未来工程”；邀请更多区域外国家参展参会，联合国工业发展组织首次参展，首次举办澳大利亚企业广西行、侨商侨领广西行等。此外，本届东博会展期将由4天延长到5天，比上届增加了一天公众开放日。

李飞说，站在新的起点、面向未来，愿与东盟各方一道，进一步发挥中国—东盟博览会平台作用，为加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体、促进区域经济一体化作出更多新的贡献。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经