商务部回应加拿大宣布对中国电池等部分产品拟加征附加税征求公众意见
2024年09月12日00:45 | 来源：新华网
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新华社北京9月11日电 商务部新闻发言人11日表示，在出台对华电动汽车等限制措施仅半个月后，加方再次罔顾事实，跟随个别国家，威胁对华采取单边打压措施，严重阻碍中加两国企业开展正常经贸合作，严重冲击中加经贸关系，严重破坏全球经济体系和经贸规则，冲击全球产业链和供应链稳定。加方此举是危险和不负责任的。中方坚决反对。
当天有记者问，当地时间9月10日，加拿大财政部宣布对自华进口的电池及其部件、半导体、太阳能产品和关键矿产拟采取加征附加税的限制措施启动为期30天的公众咨询。请问商务部对此有何回应？
对此，商务部新闻发言人作出上述回应。这位发言人表示，中方注意到加方发布相关文件。中方敦促加方尊重事实，遵守世贸组织规则，不要一错再错。中方将密切关注加方后续动向，并采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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