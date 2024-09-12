本报记者 李 婕

互联网平台互联互通，将为电子商务从业者和消费者带来更多便利。图为日前，在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县仁里水族乡通倒村罗汉果种植基地，工作人员在直播推介当地出产的罗汉果。

李长华摄（人民视觉）

不断发展的人工智能技术，为支付机构优化服务提供了支撑。近日，在上海举行的2024世界人工智能大会上，观众通过基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”现场下单咖啡。

王 初摄（人民视觉）

随着数字金融领域创新成果不断投入应用，刷掌支付、虹膜识别支付等支付手段逐步走进居民生活。图为观众在2024中国国际金融展上通过虚拟现实设备体验微信虹膜识别技术。

陈晓根摄（人民视觉）

外界期盼已久的淘宝“牵手”微信支付，正在成为现实。

9月5日，淘宝发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。截至记者发稿时，部分商家已收到开通邀请。

淘宝、微信“牵手”消息一出，便登上网络热搜。此举将为商家和消费者带来哪些不同体验？又将如何影响电商和移动支付市场生态？互联网平台加速走向互联互通，有哪些利好？本报记者采访了平台、商家、消费者和业内专家。

更大市场、更多流量

“为提升消费者的购物体验，淘宝网计划新增微信支付能力。”9月4日，淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》，消息一出，快速冲上网络热搜。

“淘宝和微信‘牵手’，这是绝对的行业大新闻了。”多位网友这样评价道。数据显示，截至2023年，淘宝活跃用户数量已经突破8亿；仅去年一年，淘宝新增512万个新商家。微信方面，到今年第二季度，微信及WeChat的合并月活跃账户数量达到13.7亿。二者牵手合作，可谓影响广泛。

在多方热议中，商家群体反应尤为热烈。

“举双手支持。”郭宝山是淘宝上一家灯具店的店主，做了十多年电商生意。他说，“我们商家念叨了很多年，以前一度觉得这事儿成不了，现在落地成真，真是意料之外，但又在情理之中。”

淘宝接入微信支付，会给店铺生意带来哪些影响？

“肯定会带来一批有微信使用偏好的新用户。”郭宝山说，之前就遇到过这样的情形：用户选购商品后进入支付环节，发现不能用微信支付，索性放弃了购物。淘宝新增微信支付能力，有望带来更多新用户、新机会。

“现在我们做品牌推广，大中城市渗透更快一些，下沉市场就比较慢。淘宝开通微信支付，相当于帮助品牌打破了壁垒。”郭宝山对未来的增长前景很是期待，他说，最近陆续听说一些淘宝商家收到了接入微信支付的邀请，看来淘宝和微信这波合作，各项准备还是非常充足的。

对消费者来说，在淘宝购物时更加多样的支付选择之外，更多潜在新用户也有望进入淘宝生态。

比如，有报告显示，在乡镇及农村，首选微信作为支付方式的用户占比达到七成以上。还有不少中老年人习惯微信支付，此前因支付方式限制无法在淘宝天猫平台顺畅消费。淘宝开通微信支付后，这部分消费者只需要注册淘宝，便能下单购物。

“具体合作深度、广度和效果，还得看后续推进，不过对消费者来说，支付方式多了，总是好事。”有网友评价。

“这是国内互联网平台互联互通的标志性事件，意味着平台之间打破屏蔽格局，在联通上有了重大突破。”中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛认为，此次互联互通将为消费者创造更好体验，有望为淘宝天猫平台上的商家创造更多生意增长机会，意味着更大市场、更多流量，也是行业内的重大利好。

开放合作，提升增量

淘宝接入微信支付，将给合作双方带来哪些影响？

互通、合作、共赢，成为关键词。淘宝天猫方面回应，会积极探索与各平台之间的互通合作，不断提升消费者体验，让购物更便捷、愉悦和高效。

在淘宝9月4日发布公告当天，微信支付回应称，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中。此前，微信支付已与包括银联云闪付、京东支付、三大运营商旗下支付平台、数字人民币等陆续开展支付互通合作，未来也将不断探索，在保障交易安全的基础上，持续为用户提供便利。

第三方市场机构对此反应迅速，摩根士丹利、高盛等多家机构发布研报，认为此次合作将实现双赢。

摩根士丹利报告认为，长远而言，腾讯将获得有价值的消费交易数据，或可增强其对广告业务的市场洞察。同时，双方的整合有助于淘宝天猫进一步渗透进入较低线的城市；同时可以提高微信支付的市场占有率，特别是网上支付。

高盛研究报告认为，淘宝引入微信支付，将有助于淘宝和天猫吸引新的低线城市用户，并提升现有用户的便利性。高盛相信，这一举措将为阿里巴巴带来新的增长动力，提高用户渗透率，并维持商品交易总额的增长势头。

也有网友提问，这一动作对支付宝影响几何？

“开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神，也是行业发展的大势所趋。”对淘宝接入微信支付的消息，支付宝回应称：支付宝不仅在支付产品，还将在互联网技术、AI技术产品和更广泛的生态加大开放合作，助力数字经济的繁荣，为支付宝平台打开更大的商业空间。

实际上，蚂蚁集团2020年披露的招股书显示，来自淘宝天猫的支付交易额只占到支付宝全年支付交易总额的约6%。据介绍，支付宝一年处理100万亿元以上的境内支付交易，包括用户线上、线下向商家付款的商业交易，用户信用卡还款、个人间转账等个人交易。

“互联网平台之间的互联互通，有利于营造良性互联网生态，同时也有利于公平竞争。”李鸣涛说，此前，一些平台之间为了竞争彼此隔阂，形成了相对封闭的小生态，于全行业发展并无益处。而互联互通的状态下，各家平台引流的手段多元化、成本下降，有助于全行业增量的提升。

互联互通，大势所趋

据了解，淘宝后续将面向所有商家签约，预计9月底完成签约、全面上线该功能，届时消费者在淘宝购物可以使用微信支付。

不能分享链接、无法打开网页、服务选项有限……在相当长时间内，互联网平台之间的壁垒曾给消费者带来不少不便和麻烦。2021年，工信部启动互联网行业专项整治行动，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题。此后，阿里巴巴、腾讯等互联网企业开始一步步拆除这些壁垒。

例如：2021年12月，快手与美团宣布达成互联互通战略合作，双方将基于快手开放平台，打通内容场景营销、在线交易及线下履约服务能力。2022年1月，百度联合美团、小红书、顺丰、携程、知乎、同程、猫眼、58同城等十余家企业宣布开启互联互通深度合作，在流量、技术、服务生态三大层面展开互联互通合作。

此前，淘宝和微信之间的互通也不时有新动作。比如，用户可以在微信一对一的聊天场景中访问外部的淘宝链接，后来又延伸到群聊场景，再往后，淘宝天猫商家可以通过微信的视频号、朋友圈、小程序等广告资源位，直通商家的店铺、商品详情页和淘宝直播间。直到今天，迈出这关键一大步。

李鸣涛分析，一方面，在有关部门逐步加强互联网治理，加强反不正当竞争和反垄断监管的背景下，开放和联通成为互联网平台“必须”的底线选择；另一方面，在互联网行业快速发展，流量竞争日趋激烈的背景下，互联互通也是市场的大势所趋。

9月4日，几乎与淘宝、微信支付合作同一时间段，美团两大核心业务——外卖和酒店正式入驻支付宝小程序，美团团购业务近日也已上线。

李鸣涛认为，互联网最大的优势就在于联结与互动，实现网络效应的最大化。平台之间全面互联互通，是回归了互联网的本来特性，有利于催生更多新业态、新模式、新服务，让互联网生态更加繁荣。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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