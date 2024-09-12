本报记者 徐佩玉

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近年来，中国新能源汽车标准体系愈发完善，支撑了新能源汽车产业高质量发展。在中国汽车技术研究中心有限公司下属标准院主办的首届汽车标准化国际青年工程师交流项目活动中，多位来自“一带一路”共建国家的青年工程师参观了中国首个新能源科技创新基地、电动汽车智能工厂等。他们是如何看待中国汽车领域标准的？

加纳标准局汽车标准技术委员会秘书金斯利·耶博阿·多梅娜说：“中国在汽车领域标准化方面所做的工作令人印象深刻。中国开展了测试、检验和认证，涵盖了标准制修订及应用的全过程，这是我们这些来自发展中国家的人可以学习的东西。”他表示，加纳有很多中国汽车制造商，双方有很多的合作机会，应持续加强各个领域的合作。

“通过这次活动，我看到了中国汽车工业取得的诸多成就，也看到了标准实施的不同范例。”坦桑尼亚桑给巴尔标准局高级审核员及质量控制官员穆赫塔尔·钱德说，“坦桑尼亚桑给巴尔和中国可以在汽车标准的制定方面进行合作。我们从中国进口了大量汽车，了解这些技术要求至关重要。”

来自乌干达国家标准局的罗杰斯·努马尼亚说：“制定产品标准需要进行充分的研究和大量的测试。”通过这次交流与参观，他看到了中国在汽车领域标准化方面做出的努力。“回到乌干达后，我们将尝试对现有标准进行修订，包括重新审视我们的公交车产品标准。”他说。

肯尼亚标准局标准官梅西·康维勒·西拉认为，两国可在标准协调方面开展合作。“中国在汽车标准化中采用了许多技术，有丰富的实践经验，肯尼亚可以从中学习。我认为，两国可在大学和技术机构中建立合作伙伴关系，培养年轻人才。”

乌兹别克斯坦标准院重型车领域主管马克苏德·科里维参观了中国的测试实验室等，并对各种测试设备赞不绝口，他说：“中国在汽车领域标准化方面取得的成就令人惊叹。我们受益于中国汽车工业的发展，合作令我们也能使用这些设备。”

标准化是汽车产业高质量发展的重要支撑。经过多年发展，中国在汽车标准化方面已取得诸多成就。8月，工业和信息化部组织制定的《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》3项强制性国家标准发布，将于2026年1月1日起开始实施。中国持续推动“车路云一体化”发展，主导的蜂窝车联网（C-V2X）标准已在全球得到广泛采用。中国累计牵头发布国际标准18项，在研国际标准19项。中国汽车标准正在被越来越多的国家和地区认可和采用，目前已有35项中国汽车标准被欧盟、俄罗斯、以色列、智利等国家和地区采用，其中包含11项电动汽车标准。

为进一步发挥标准推进质量提升、促进技术创新的重要作用，今年6月，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，提出聚焦战略新兴领域，加快关键急需标准研制，持续完善新能源汽车标准，加大智能网联汽车标准研制力度，强化汽车芯片标准供给。在相关政策推动下，中国汽车标准体系将愈发完善。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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