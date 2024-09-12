本报记者 罗珊珊 屈信明

9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会将在北京举办。

习近平主席向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞指出，中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。

今年服贸会秉持“全球服务，互惠共享”的主题，综合展设在国家会议中心，重点展示服务贸易发展新成就、新趋势，电信、计算机和信息服务、金融服务、文旅服务等9个专题展设在首钢园区。80多个国家和国际组织设展办会，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创服务贸易美好未来共同努力。

搭建平台，提升开放水平

2012年以来，服贸会已成功举办10届，累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献。

“中国坚持开放合作的政策，进一步增强了我们与行业伙伴携手推动新技术、新业态和新场景发展的信心。”连续5年参会，高通公司将服贸会视作与中国政府、行业及合作伙伴沟通的良好机会。高通公司相关负责人孟樸表示，高通将继续深化与中国产业伙伴的合作，共同助力数字化转型，推动服务贸易发展。

作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会已成为中国扩大高水平对外开放的重要平台。历届服贸会上提出的服务业扩大开放举措，正逐渐落地生效。

今年3月，商务部发布实施了全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，标志着首次在全国对跨境服务贸易建立负面清单管理模式，形成了跨境服务贸易梯度开放体系。

日前，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，紧紧围绕贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，提出了20项任务举措、70多条具体政策措施，对新形势下服务贸易高质量发展作出了全面、系统的部署。

当前，服务业和服务贸易已成为新一轮高水平开放的重点。助力全球开放发展，今年服贸会着力提升开放平台作用，形成以峰会为内核、以“展览展示+洽谈推介+成果发布”为主体，以配套活动为补充的多层次活动框架体系。

商务部部长助理唐文弘介绍，高规格举办全球服务贸易峰会，800位中外嘉宾齐聚一堂，进一步凝聚共识、共谋发展；高水平举办综合成就展，集中展示服务贸易高水平开放和高质量发展的最新成果；高质量举办百余场论坛会议活动，发布《中国服务贸易发展报告》等权威报告，与各国共同探讨发展新方向新路径。

展会联动，拓展务实合作

通过展会联动有效促进投资和贸易合作，今年服贸会建立采购商邀请及促进交易合作机制，邀请4万余名专业观众参会洽谈。

保障展品通关，北京海关出台12条便利措施支持服贸会，包括设立常态化机构、智慧监管服务、保税展示展销常态化等政策“工具箱”，涵盖展前、展中及展后各个环节。

“我们通过与主办方实时连线，在线完成备案手续，实现了展品通关数字化、途中监管可视化、展中监控智能化的集成化监管模式，让企业通关更加‘顺畅无感’。”北京会展中心海关副关长刘天乐说。

国家会议中心一层，腾讯微信支付设置的“2024年服贸会入境支付便利专项服务台”已准备就绪，将为外籍嘉宾的入境支付提供全场景双语指引、服务咨询等保障支持。同时，微信支付全新推出的12语种入境支付指引，也将在服贸会位于国家会议中心与首钢园区的入境服务综合咨询台集中上架，方便来宾随取随用。

在服贸会等平台载体助力下，中国服务贸易加快发展。2023年全国服务进出口6.6万亿元，同比增长10%，规模创历史新高。今年前7月，中国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额42301.8亿元，同比增长14.7%。

“服务贸易是国际经贸合作的重要领域，在推进国际经贸合作中发挥着越来越重要的作用。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，商务部将与各部门通力合作，进一步拓展服务贸易国际合作网络，与更多国家商签服务贸易合作协议，丰富合作内容，创新合作方式。继续办好服贸会等重大展会，不断优化开放合作环境。

数字赋能，强化创新驱动

全球首款人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用……本届服贸会上，200余项融合创新成果将陆续发布。

唐文弘介绍，今年服贸会，各项展览展示将更加凸显新质生产力特征、更加凸显服务贸易特点，重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用，突出以生产性服务贸易赋能产业融合发展；集中展示数字文旅、智慧教育、智能体育等新服务、新场景，突出以生活性服务贸易激发扩大服务消费潜能。

“中国是施耐德电气的全球第二大市场和四大研发基地之一。”今年服贸会上，施耐德电气将发布多项服务创新成果。施耐德电气高级副总裁徐韶峰表示，施耐德电气将进一步强化创新投入，通过人才、研发、供应链和生态圈四大支柱，为中国用户提供更加敏捷、更加深入的应用场景，更加定制化的创新服务方案，为中国的产业转型与企业发展赋能。

结合能源领域风险保障需求，中意财产保险有限公司创新履约保证保险、指数保险。“服贸会具有广泛的影响力，为中意财险提供了非常好的展示平台。我们对中国市场充满信心。”中意财产保险有限公司总经理袁颖晖表示，“希望借助此次机会与同行加强交流合作，通过科技赋能助力企业降低经营风险，为客户提供更好的产品和服务体验。”

蚂蚁集团将展示创新推出的人工智能生活管家——支小宝。消费者通过语音指令，就能够办理订票、点餐、查询附近吃喝玩乐等多样化的生活办事服务。蚂蚁集团总裁兼首席财务官韩歆毅说，公司持续探索将人工智能技术更深入地融入人们日常生活，为消费者提供便利服务，推动商业模式持续创新，更好激发经济发展活力。

商务部相关负责人表示，将顺应服务贸易数字化、绿色化发展趋势，积极培育服务贸易发展新动能。支持专业服务贸易发展，鼓励金融、咨询、设计、认证认可等专业服务机构提升国际化服务能力。支持云外包、平台外包等服务外包新模式发展，促进服务贸易和货物贸易融合发展。大力发展绿色技术和绿色服务贸易。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经