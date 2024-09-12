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第二十一届中国—东盟博览会将于九月二十四日至二十八日举行

强化市场服务 推动务实合作（权威发布）

本报记者 欧阳洁
2024年09月12日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　第二十一届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“峰会”）将于9月24日至28日在广西南宁举行。9月11日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍第二十一届东博会、峰会筹备情况，以及中国同东盟国家经贸合作的有关情况。

　　展览规模近20万平方米，参展企业超3000家

　　商务部副部长李飞介绍，本届东博会将围绕促进中国—东盟自贸区3.0版建设和区域高质量增长，展示我国同东盟国家合作的最新成果。

　　中国贸促会副会长张少刚介绍，本届峰会将聚焦西部陆海新通道建设、新质生产力和绿色经济等热点领域进行专题探讨，发布《中国与东盟工商界共同推进中国—东盟产业链供应链稳定畅通南宁倡议》《中国—东盟商务与投资峰会升级发展规划（2025—2035）》《中国—东盟商务理事会关于中国—东盟经贸合作政策建议报告》等多项成果文件。

　　增设前沿内容。本届东博会新增战略新兴专题，紧扣因地制宜发展新质生产力，集中展示数字技术、绿色低碳、新能源等新兴领域的最新动态。

　　聚焦务实合作。本届东博会将首次邀请海湾国家参展，由阿拉伯联合酋长国担任特邀合作伙伴，组织阿联酋采购商团组参会。首次邀请上海合作组织国家整体参展参会，哈萨克斯坦等上合国家的特色产品将集体亮相。

　　强化市场服务。本届东博会展期将由四天延长到五天，增加一天公众开放日，让企业更加充分接触市场，也让人们更好地感受我国和东盟国家务实合作的成果。

　　广西壮族自治区副主席谭丕创介绍，第二十一届东博会、峰会由马来西亚担任主题国，展览规模近20万平方米，参展企业超3000家。届时，将举办系列政商活动和配套经贸活动，创新设置东博会、峰会常设展厅，并利用云上东博会为企业提供精准配对。

　　此外，商务部亚洲司司长王立平介绍，东盟—中日韩（10+3）产业链供应链对接大会将于9月25日在线下举办。截至目前，已有近500家外方企业报名。此前，已举办4次线上专题对接会，有超过5000人次参加对接。

　　我国同东盟国家经贸往来日趋紧密，投资合作稳步提升

　　李飞介绍，近年来我国同东盟国家的经贸往来不断提升，各领域务实合作不断增强。

　　经贸往来日趋紧密。2013年以来，我国与东盟贸易年均增速7.5%，2023年双边贸易额达9117亿美元，我国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟连续4年保持我国第一大贸易伙伴地位。今年1—7月，我国与东盟双边贸易额达到5520亿美元，同比增长7.7%，占同期我国外贸进出口总额的15.8%。

　　投资合作稳步提升。截至2024年7月，我国同东盟国家累计双向投资超过4000亿美元，我国企业在东盟累计完成承包工程营业额超过4400亿美元。其中，今年1—7月我国对东盟全行业直接投资129.6亿美元，同比增长15.3%；东盟对华直接投资73亿美元，同比增长14.1%。

　　区域经济一体化协同增效。《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施，中国—东盟自贸区3.0版谈判加快推进，中国—柬埔寨和中国—新加坡等自贸安排叠加赋能，多双边自贸协定红利持续释放，区域贸易投资自由化、便利化水平进一步提高。

　　李飞介绍，下一步，我国将与东盟国家继续高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，支持同东盟国家扩大优势农产品和工业制成品贸易，积极扩大进口东盟国家优势特色产品，稳步推进同东盟国家的经贸合作区以及经济合作区建设。

　　我国与东盟国家在数字和绿色经济领域合作前景广阔。王立平介绍，我国与马来西亚、新加坡、越南、印度尼西亚以及柬埔寨等东盟国家签署了《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》和《关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》，中国—东盟自贸区3.0版首次纳入数字经济和绿色经济专章。下一步，将加强政策对接，挖掘一批科技含量高、投资体量大、产业带动性强的合作项目，促进各方人员、物资、资金和信息的高效流动。

　　广西与东盟双边贸易规模创历史新高

　　广西是中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。谭丕创介绍，近年来，广西充分发挥区位优势，持续扩大与东盟国家的双边贸易规模。2023年，广西与东盟双边贸易规模达3394.4亿元，创历史新高。与东盟国家深化服务跨境产业合作，逐渐形成汽车制造、纺织服装、造纸产业等跨境产业链供应链。今年前7个月，广西主要出口机电产品1268.5亿元，同比增长24.7%；出口劳动密集型产品412.9亿元，同比增长41.4%。

　　据介绍，近年来，广西不断加强西部陆海新通道的基础设施建设，通道网络加快构建。平陆运河预计到2026年底主体工程全部完成，届时西南地区的货物经平陆运河出海，将比现在的水运通道出海里程缩短560公里左右。其次，通关时效加速提升，中越边境智慧口岸正在加快建设，建成后货物可以实现24小时不间断、智能化通关。目前，通道效应不断显现，2023年西部陆海新通道沿线省（区、市）经广西口岸进出口贸易总额达6044.8亿元，比2017年增长了104.4%。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月12日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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