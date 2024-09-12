人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年前7月利润、投资分别同比增长12.8%、9.7%

高技术制造业动能强劲

本报记者 刘志强 王 政 邱超奕
2024年09月12日06:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　习近平总书记强调，“我国的制造业门类非常齐全，现在要努力的，就是全面提升，过去的中低端要向上走，布局高端。”

　　瞄准高科技，追求高效能，迈向高质量。从C919国产大飞机加快商用、全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”扬帆起航，到重型燃气轮机、汽车智能芯片等关键核心技术相继突破，再到造船业新接订单量全球占比超七成、家电出口连续17个月同比正增长……今年以来，新质生产力加快发展，高技术制造业动能强劲。前7个月，高技术制造业增加值增速持续高于全部规模以上工业，成为中国经济活力充沛、动能澎湃的生动写照。

　　产销两旺，表现亮眼

　　优必选人形机器人Walker S在模拟汽车流水线上轻松完成搬运、分拣、零件安装，宇树科技人形机器人G1能蹲下、坐起、“鲤鱼打挺”……日前举行的2024世界机器人博览会上，600多款机器人集中亮相，科技感十足。

　　这边技术迭代、产品“上新”，那边订单饱满、生产繁忙。

　　在全球首家电池零碳工厂——四川时代新能源科技有限公司，最快1秒钟即产出1个电芯，2.5分钟后下线一个电池包。今年1至7月，宁德时代动力电池装车量同比增长41.8%。

　　各行各业向“新”而行、向“上”攀升，汇成高技术制造业的亮眼表现——

　　产销两旺，增速领先。7月份，规上高技术制造业增加值同比增长10%，增速较6月份加快1.2个百分点，高于全部规上工业4.9个百分点。出口同样表现不俗：前7个月，机电产品出口额占比达到59%。

　　利润稳增，效益突出。前7个月，高技术制造业利润同比增长12.8%，高于规上工业平均水平9.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成。截至8月23日，深市已有127家电子行业上市公司披露上半年经营业绩，合计实现净利润超263亿元，同比增长145%。

　　投资加力，前景看好。前7个月，高技术制造业投资同比增长9.7%，比全部投资高6.1个百分点。汽车、铁路船舶航空航天等行业研发投入不断增加。

　　“从加大投资、拓展市场，到利润增长，再到扩大研发和制造，高技术制造业形成了良好的正向循环，体现出明显的高成长性。”中国宏观经济研究院专家张于喆认为。

　　高技术制造业“一马当先”，助力工业经济总量规模持续扩大、质量效益稳步提升。上半年，全国规上工业增加值同比增长6%，延续去年第四季度以来较快增长态势。

　　协同发展，支撑有力

　　安徽合肥，随着16个螺旋桨飞速转动，一架飞行汽车升空，按照既定路线平稳飞行。不久后，这款亿航智能自主研发的EH216—S型电动垂直起降航空器（eVTOL）便将投入商业化运营。

　　“我国eVTOL产业发展离不开多方面因素支撑。”亿航智能公司创始人、董事长胡华智分析：需求端，旅游观光等新场景蓬勃兴起；供给端，产业体系完备，新兴产业带来创新溢出效应，大部分零部件可快速配齐；政策端，工信、民航等部门不断优化产业生态，广州、深圳、合肥等地大力支持行业发展。“我们要抓住机遇、乘势而上，把低空经济蛋糕做得更大。”

　　高技术制造业表现亮眼，得益于产业基础、市场机遇，也离不开各地区各部门和广大企业的积极作为。

　　——产业转型升级，造就了宝贵机遇。

　　“5G+工业互联网”覆盖全部41个工业大类，421家国家级智能制造示范工厂先后培育，清洁能源体系加快建设……制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，为高技术制造业发展提供了广阔舞台。

　　7月份，航空航天器及设备制造业等高端装备行业增加值，民用无人机、虚拟现实设备等数字产品产量，风电、光伏等新能源产业主要产品产量均实现两位数增长。

　　——政策落地见效，提供了支撑助力。

　　7月，新能源乘用车国内销量85.3万辆，在乘用车国内销量中的占比达53.5%。“从鼓励创新放宽准入条件，到出台免购置税、购买权、路权等70多项支持政策，务实管用的产业政策支撑产业快速壮大。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。

　　建立30个国家级制造业创新中心，聚焦5G等优势产业强链延链补链，围绕新兴产业优化生态，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款……有效市场和有为政府更好结合，让高技术制造业发展更有底气。

　　——企业奋发进取，打开了成长空间。

　　开辟新领域，制胜新赛道，广大企业正奋力前行。独角兽企业银河航天，正在方舟实验室加速研制面向“手机直连”的卫星，以更好解决6G通信需求。造车新势力极越汽车，发布端到端AI智驾软件，通过识别唇语，将嘈杂环境下的语音识别率提升80%。

　　46.3万家高新技术企业，超过14万家专精特新中小企业，1557家制造业单项冠军企业……大中小企业融通创新，产学研用各环节协同发力，形成共促高质量发展的强大合力。新时代以来，高技术制造业增加值占规上工业增加值比重，从2012年的9.4%逐步提高到今年上半年的15.8%。

　　空间广阔，后劲十足

　　如同观察中国经济的一扇窗口，高技术制造业的表现增强了产业升级的信心，也为经济发展夯实了基础。

　　透过这扇窗，能看到超大规模市场的巨大潜力。

　　机身厚度减至9.2毫米、手机重量降至226克，荣耀发布的新一代折叠屏手机广受市场青睐。“中等收入群体持续扩大，新型工业化、新型城镇化深入推进，为制造业提供了广阔发展空间。”国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉认为，高技术制造业的表现启示我们，只要立足不断升级的需求，提供更加丰富优质的产品和服务，就能收获更多机会、更大市场。

　　透过这扇窗，能看到中国制造在全球舞台上的新优势。

　　8月27日，美的集团旗下东芝家电在越南举行经销商大会，宣布未来一年将向市场投放98款中高端家电新产品。上半年，美的集团海外销售收入同比增长13.09%。“高技术产品出口向好，对维持我国外贸竞争力作用突出。”张于喆认为，我国制造业正向产业链价值链中高端持续迈进，在全球产业分工体系中的地位稳步提升，具备可观的发展潜力。

　　透过这扇窗，还能看到产业转型升级、经济长期向好的发展大势。

　　谋创新、强产业，脚步从未停歇——推动新建一批国家制造业创新中心、培育瞪羚企业和独角兽企业、开展“人工智能+”行动，有关部门协同发力；浙江打造新一代信息技术等4个万亿级先进产业群、辽宁培育壮大机器人等10个战略性新兴产业集群，各地区积极布局；空客在苏州启用中国研发中心、大众宣布拓展合肥的生产及创新中心，跨国企业纷纷看好，更多创新资源落子中国。

　　“全球最完备的产业体系和最大最有潜力的广阔市场，为我国制造业转型升级提供了坚实基础。”魏琪嘉认为，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加快发展新质生产力，以高技术制造业为代表的现代化产业体系将加快构建，中国经济的动力会更充沛、底座会更坚实。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月12日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
朱雀三号可回收火箭完成10公里级垂直起降飞行试验
　　朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验。蓝箭航天供图 人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）9月11日12时，我国自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出关键一步。…
亮点提前探！2024年服贸会看点前瞻
　　全球服务，互惠共享。9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将在国家会议中心和首钢园区举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部