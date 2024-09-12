本报记者 刘志强 王 政 邱超奕

习近平总书记强调，“我国的制造业门类非常齐全，现在要努力的，就是全面提升，过去的中低端要向上走，布局高端。”

瞄准高科技，追求高效能，迈向高质量。从C919国产大飞机加快商用、全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”扬帆起航，到重型燃气轮机、汽车智能芯片等关键核心技术相继突破，再到造船业新接订单量全球占比超七成、家电出口连续17个月同比正增长……今年以来，新质生产力加快发展，高技术制造业动能强劲。前7个月，高技术制造业增加值增速持续高于全部规模以上工业，成为中国经济活力充沛、动能澎湃的生动写照。

产销两旺，表现亮眼

优必选人形机器人Walker S在模拟汽车流水线上轻松完成搬运、分拣、零件安装，宇树科技人形机器人G1能蹲下、坐起、“鲤鱼打挺”……日前举行的2024世界机器人博览会上，600多款机器人集中亮相，科技感十足。

这边技术迭代、产品“上新”，那边订单饱满、生产繁忙。

在全球首家电池零碳工厂——四川时代新能源科技有限公司，最快1秒钟即产出1个电芯，2.5分钟后下线一个电池包。今年1至7月，宁德时代动力电池装车量同比增长41.8%。

各行各业向“新”而行、向“上”攀升，汇成高技术制造业的亮眼表现——

产销两旺，增速领先。7月份，规上高技术制造业增加值同比增长10%，增速较6月份加快1.2个百分点，高于全部规上工业4.9个百分点。出口同样表现不俗：前7个月，机电产品出口额占比达到59%。

利润稳增，效益突出。前7个月，高技术制造业利润同比增长12.8%，高于规上工业平均水平9.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成。截至8月23日，深市已有127家电子行业上市公司披露上半年经营业绩，合计实现净利润超263亿元，同比增长145%。

投资加力，前景看好。前7个月，高技术制造业投资同比增长9.7%，比全部投资高6.1个百分点。汽车、铁路船舶航空航天等行业研发投入不断增加。

“从加大投资、拓展市场，到利润增长，再到扩大研发和制造，高技术制造业形成了良好的正向循环，体现出明显的高成长性。”中国宏观经济研究院专家张于喆认为。

高技术制造业“一马当先”，助力工业经济总量规模持续扩大、质量效益稳步提升。上半年，全国规上工业增加值同比增长6%，延续去年第四季度以来较快增长态势。

协同发展，支撑有力

安徽合肥，随着16个螺旋桨飞速转动，一架飞行汽车升空，按照既定路线平稳飞行。不久后，这款亿航智能自主研发的EH216—S型电动垂直起降航空器（eVTOL）便将投入商业化运营。

“我国eVTOL产业发展离不开多方面因素支撑。”亿航智能公司创始人、董事长胡华智分析：需求端，旅游观光等新场景蓬勃兴起；供给端，产业体系完备，新兴产业带来创新溢出效应，大部分零部件可快速配齐；政策端，工信、民航等部门不断优化产业生态，广州、深圳、合肥等地大力支持行业发展。“我们要抓住机遇、乘势而上，把低空经济蛋糕做得更大。”

高技术制造业表现亮眼，得益于产业基础、市场机遇，也离不开各地区各部门和广大企业的积极作为。

——产业转型升级，造就了宝贵机遇。

“5G+工业互联网”覆盖全部41个工业大类，421家国家级智能制造示范工厂先后培育，清洁能源体系加快建设……制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，为高技术制造业发展提供了广阔舞台。

7月份，航空航天器及设备制造业等高端装备行业增加值，民用无人机、虚拟现实设备等数字产品产量，风电、光伏等新能源产业主要产品产量均实现两位数增长。

——政策落地见效，提供了支撑助力。

7月，新能源乘用车国内销量85.3万辆，在乘用车国内销量中的占比达53.5%。“从鼓励创新放宽准入条件，到出台免购置税、购买权、路权等70多项支持政策，务实管用的产业政策支撑产业快速壮大。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。

建立30个国家级制造业创新中心，聚焦5G等优势产业强链延链补链，围绕新兴产业优化生态，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款……有效市场和有为政府更好结合，让高技术制造业发展更有底气。

——企业奋发进取，打开了成长空间。

开辟新领域，制胜新赛道，广大企业正奋力前行。独角兽企业银河航天，正在方舟实验室加速研制面向“手机直连”的卫星，以更好解决6G通信需求。造车新势力极越汽车，发布端到端AI智驾软件，通过识别唇语，将嘈杂环境下的语音识别率提升80%。

46.3万家高新技术企业，超过14万家专精特新中小企业，1557家制造业单项冠军企业……大中小企业融通创新，产学研用各环节协同发力，形成共促高质量发展的强大合力。新时代以来，高技术制造业增加值占规上工业增加值比重，从2012年的9.4%逐步提高到今年上半年的15.8%。

空间广阔，后劲十足

如同观察中国经济的一扇窗口，高技术制造业的表现增强了产业升级的信心，也为经济发展夯实了基础。

透过这扇窗，能看到超大规模市场的巨大潜力。

机身厚度减至9.2毫米、手机重量降至226克，荣耀发布的新一代折叠屏手机广受市场青睐。“中等收入群体持续扩大，新型工业化、新型城镇化深入推进，为制造业提供了广阔发展空间。”国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉认为，高技术制造业的表现启示我们，只要立足不断升级的需求，提供更加丰富优质的产品和服务，就能收获更多机会、更大市场。

透过这扇窗，能看到中国制造在全球舞台上的新优势。

8月27日，美的集团旗下东芝家电在越南举行经销商大会，宣布未来一年将向市场投放98款中高端家电新产品。上半年，美的集团海外销售收入同比增长13.09%。“高技术产品出口向好，对维持我国外贸竞争力作用突出。”张于喆认为，我国制造业正向产业链价值链中高端持续迈进，在全球产业分工体系中的地位稳步提升，具备可观的发展潜力。

透过这扇窗，还能看到产业转型升级、经济长期向好的发展大势。

谋创新、强产业，脚步从未停歇——推动新建一批国家制造业创新中心、培育瞪羚企业和独角兽企业、开展“人工智能+”行动，有关部门协同发力；浙江打造新一代信息技术等4个万亿级先进产业群、辽宁培育壮大机器人等10个战略性新兴产业集群，各地区积极布局；空客在苏州启用中国研发中心、大众宣布拓展合肥的生产及创新中心，跨国企业纷纷看好，更多创新资源落子中国。

“全球最完备的产业体系和最大最有潜力的广阔市场，为我国制造业转型升级提供了坚实基础。”魏琪嘉认为，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加快发展新质生产力，以高技术制造业为代表的现代化产业体系将加快构建，中国经济的动力会更充沛、底座会更坚实。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经