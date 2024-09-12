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中消协提醒消费者——

预付式消费务必签署书面合同

2024年09月12日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月11日电  （记者齐志明）今年以来，早教、健身等预付式消费领域出现的“职业闭店人”侵害消费者权益问题受到社会关注。

　　中国消费者协会有关负责人介绍，“职业闭店人”是指专门为经营不善尤其是采取预付费经营模式的经营者，策划闭店方案、实施闭店行为，并处理经营者遗留维权纠纷的群体。职业闭店行为多发生在预付式消费领域，目的是帮助经营者套走预付消费资金，逃避法律责任，降低向消费者承担责任的成本和风险。

　　为防范职业闭店行为侵害消费者合法权益，中消协提醒广大消费者要注意以下几点：

　　消费前，建议消费者先评估真实消费意愿和实际消费能力，再结合商家信誉、商品服务质量等信息货比三家，谨慎做出决定。

　　预付式消费务必签署书面合同。消费中，建议消费者要求经营者按照《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十二条的规定提供书面合同，仔细审阅商品服务的具体内容、价款费用、预付款退还方式、违约责任等条款，尽量避免一次性大额充值，妥善留存发票、收据、与经营者沟通记录等凭证。

　　消费后，如果发现商家停业、关门、跑路、失联并且具有职业闭店行为特征，建议消费者收集相关证据，向当地消协组织或者有关行政部门投诉。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月12日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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