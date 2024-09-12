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福建泉州经开区优化营商环境

完善优惠政策 做好引才服务

2024年09月12日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报福州9月11日电  （记者王崟欣）福建省泉州市晟宇医疗科技有限公司人事行政经理池晓芳，过去常为公司的人才招聘而发愁。作为一家细分领域的科创企业，公司对人才的专业对口度要求较高。过去，池晓芳常奔走于各大高校双选会现场，但效果并不理想。

　　今年初，在泉州经济技术开发区组织的一场人才沙龙上，池晓芳向经开区人才科反映了人才招引难题。一个月后，人才科工作人员和池晓芳一起来到福州某高校春季双选会的现场，池晓芳负责推介公司，人才科工作人员则负责介绍经开区的引才政策，池晓芳当场就与15人确定就业、实习意向。

　　人才进得来，还得发展好。身为泉州经开区的企业人才服务联络员，池晓芳平时一头对接经开区人才办，一头服务公司。“过去，企业有需求，但不了解信息；我们有政策，却对接不上企业，人才服务联络员就起到了关键作用。”泉州经开区人才科科长王洋洋介绍，目前，经开区人才服务联络员队伍已吸纳62家企业的67名人员。

　　“纺织鞋服、机械制造、生物医药和电子信息是泉州经开区的四大主导产业。无论是纺织鞋服等传统产业的转型，还是生物医药等新兴产业的发展，人才都非常重要。”王洋洋说，近年来，泉州经开区不断优化营商环境，实施人才“港湾计划”、人才强区战略，完善人才申领奖补、住房保障、购房补贴等优惠政策，从产业链和企业发展需求出发做好引才服务，推动高新区高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月12日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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