本报记者 谷业凯

近日，科技部科技评估中心发布了《中国科技成果转化年度报告（高等院校与科研院所篇）》（以下简称《报告》）。《报告》通过对4028家高校院所的统计显示，2023年，我国高校院所以转让、许可、作价投资和技术开发、咨询、服务6种方式转化科技成果的总合同金额达2054.4亿元，同比增长超过10%；当年到账金额达1352.7亿元，总合同项数达64万项。

加快科技成果向现实生产力转化，是培育和发展新质生产力的必然要求。其中，高校院所作为我国国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分，是科技成果转化运用的主要供给方。近年来，一系列促进科技成果转化政策措施密集出台，我国高校院所科技成果转化成效不断提升，为高质量发展提供有力科技支撑。

科技成果转化活跃，越来越多高校院所的总合同金额创新高

前不久，零磁医疗设备有限公司在杭州揭牌。这家企业由北京航空航天大学、杭州高新金投控股集团有限公司发起组建，底层技术源自中国科学院院士、北京航空航天大学教授房建成团队的科技成果。

房建成介绍，人的心脏等可以检测出极弱磁信号，利用这些身体部位发出的信号，可以进行疾病诊断，具有无损伤、无辐射、便捷快速的特点。基于零磁空间、磁强计等技术突破，房建成带领团队研发出心磁成像设备，并在江苏、浙江、山东、广东、重庆等地多家医院投入临床前期研究，展现出了良好的应用前景。

目前，一个4000平方米的工业厂房已被改造成设备生产车间，产线建成后，心磁成像设备的年产能将达到100台。相比动辄几千万元的核磁共振仪，一台心磁成像设备只需要数百万元，具有完全自主知识产权。

心磁成像设备走向产业化，是我国高校院所成果转化进程加快的一个缩影。近年来，我国相继修订促进科技成果转化法，印发实施促进科技成果转化法若干规定，制定促进科技成果转移转化行动方案。环环相扣、步步深入的促进科技成果转化措施，有力破解了科技成果转化难题。

在国务院参事、中国科技评估与成果管理研究会理事长贺德方看来，随着科技成果转移转化的制度体系加快完善，我国在健全科技成果产权制度、完善收益分配激励制度、实施税收优惠政策、加大金融支持力度等方面取得积极进展，推动科技成果转化不断迈上新台阶。

“整体上看，我国高校院所科技成果转化活跃。”科技部科技评估中心主任聂飙介绍，从《报告》统计的情况来看，近年来，以6种方式转化科技成果总合同金额、当年到账金额、总合同项数均有不同程度增长。越来越多高校院所的总合同金额创新高。2023年，共计396家单位转化总合同金额超过1亿元，同比增长7.4%。

服务区域经济发展能力增强，产学研融合向深拓展

去年年底，明吉埃尔法智能工业科技（大连）有限公司发现大连大学的一件开放许可专利契合自身技术需求，随即与该校科研团队展开合作。这件专利被应用于实际生产中，极大提升了系统性能，迄今已为企业创造经济价值近1000万元。

高校院所开展科技成果转化，是服务区域经济发展的重要方式。《报告》显示，约60%的科技成果通过转让、许可和作价投资方式实现本地转化，为促进当地经济社会发展发挥了积极作用。从区域看，北京、上海高校院所输出到其他地区的科技成果较多、辐射能力强；江苏、广东承接了大量其他地区高校院所的科技成果。

近年来，我国着力推进科技成果的转移转化体系建设，产学研融合向深拓展。国家统计局公布的数据显示，2023年，我国技术合同成交金额突破6万亿元，同比增长28.6%，共签订技术合同95万项。《报告》显示，在产学研合作方面，截至2023年底，高校院所与企业共建研发机构、转移机构和转化服务平台数量近1.96万家。

“基础研究对前沿技术、产业变革往往具有很强的牵引作用，而很多基础研究成果来自高校院所。”中国科学院院士、复旦大学科学技术研究院院长彭慧胜认为，高校院所科技成果往往聚焦源头创新，向下游转化的链条较长。近年来，复旦大学通过建立技术研究发展中心、开放相关数据库等方式，以平台建设畅通信息对接渠道，帮助市场挖掘有转化潜力的科技成果。

在聂飙看来，企业积极与高校、科研院所进行沟通合作，建立互信互利的信息对接渠道，以自身需求为牵引，支持和鼓励高校院所开展研发活动，有助于实现产业链与创新链的良性循环。“同时，还应进一步积极支持科技成果转化产品首购首用，加强场景应用，为技术找场景、为场景找市场，推动新技术新产品更快进入市场。”聂飙说。

一大批科技“红娘”和技术经理人加快走向市场

高水平、专业化的人才队伍是科技成果顺利转化的重要保障。近年来，我国加强技术转移机构人才队伍建设，加强专业人才在实训实操能力方面的培养，着重考核专业人才在运营服务、实际贡献及产生的经济社会效益等方面的能力。一大批科技“红娘”和技术经理人加快走向市场。

“他们不仅要熟悉科技成果转化体系文件内容、转化模式、业务流程等，而且要具备政策法规运用、前沿技术判断、知识产权管理、科技成果评价、市场调研分析、法律合同谈判等方面的综合能力。”上海交通大学先进产业技术研究院副院长刘欢喜介绍。

在技术转移机构建设人才培养方面，《报告》显示，截至2023年底，1038家高校院所成立了适合自身特点的技术转移机构，高校院所专职从事科技成果转化的人员近1.79万名，科技成果转移转化机构和人才队伍建设不断趋向专业化。

《报告》同时显示，截至2023年底，只有约1/4的高校院所成立了适合自身特点的技术转移机构，约1/4的高校院所与市场化转移机构合作开展科技成果转化工作，约一半的高校院所建立了专职从事科技成果转化的人才队伍。

聂飙认为，技术经理人作为连接创新链与产业链的关键纽带，在科技成果转化过程中扮演着重要角色。然而，长期以来，技术经理人面临着行业标准缺失、知识体系不完善、职业发展路径不明确等挑战。“面向未来，要进一步培养技术转移和科技型创业人才，建立相应的考核评价和激励机制，助力科技成果高效转化。”聂飙说。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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