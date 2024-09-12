李荷丽

中秋佳节将至，月饼作为传统节日食品，进入消费高峰期。为帮助消费者安全健康食用月饼，建议选购时一查二看三尝。

“查”，指检查产品的标签。选购月饼时，首先要仔细查看产品标签信息，包括产品名称、配料表、生产日期、保质期、生产厂家、厂址等。建议选择正规的商场、超市、食品店等经营场所购买。

“看”，一方面要看月饼的包装，应密封完好，无破损、漏气等情况。如果包装有问题，可能会影响月饼的品质。同时，应注意弘扬勤俭节约的中华传统美德，不购买过度包装的月饼。另一方面，要看月饼的形态、色泽，有无霉点或杂质。质量好的月饼外形丰满，边角分明，不凹底、不收缩、不破裂、不露馅。

“尝”，指尝滋味与口感。新鲜、用料纯正的月饼应具有该品种的口感和风味，没有异味；而质量低劣的月饼可能皮馅坚韧没有酥松感，还有可能会有苦涩味、哈喇味等异味。

选购月饼时，应保留好购物凭证。如发现月饼有异味，或者内外包装生产日期不一致等问题，可与商家协商解决，或拨打12315进行投诉举报。

选购的月饼应按照包装标签标示的方法，选择温度、湿度适宜的环境贮存，贮存时限不能超过产品保质期，并尽量在保质期内食用。开封后应尽快食用，对于未吃完的月饼，要按照产品包装上标示的方法保存。

另外，月饼通常含有较高的糖分、油脂和热量，消费者应适量食用，可搭配其他食物，做到膳食平衡、饮食多样化。老年人、儿童及肠胃不适者应控制食用量，不宜多吃。糖尿病、高血压等特殊人群应谨慎食用。过敏体质人群在食用月饼时，要仔细查看配料表，避免引起过敏反应。同时，提醒广大消费者请勿相信保健品月饼等噱头。

（作者为中国检验检疫科学研究院食品安全危害分析与关键控制点应用研究所副研究员，本报记者林丽鹂采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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