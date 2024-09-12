本报南京9月11日电 （记者何聪、姚雪青）11日，以“科技赋能新质生产力 创新引领高质量发展”为主题的2024江苏产学研合作对接大会在南京召开。会上展示发布了158家高校院所的2000多项最新成果，以及1900多家科技企业的2300余项技术需求，并组织现场对接洽谈。

本次产学研大会由主题大会、成果对接、专题活动、专家江苏行等活动组成，通过推进科技创新和产业创新深度融合，为江苏打造具有全球影响力的产业科技创新中心提供有力支撑。开幕式上，江苏数字科技平台正式上线运行，开辟“大数据+大模型+大市场”全新路径，构建科技政务、科技淘宝、揭榜挂帅三大功能平台，加快推动科技成果转化。

会议期间，24个产学研合作重大科技项目集中签约，总投资额超126亿元，既有集成电路、新材料、新能源等新兴产业，还有人工智能、先进计算、氢能和新型储能等未来产业，集中展示了江苏培育发展新质生产力的阶段性成果。此外，18家国际技术转移服务机构发布了45项来自国际知名高校院所、企业等创新实体的拟合作技术创新项目，并开展“一对一”对接洽谈，助推江苏积极融入全球创新网络。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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