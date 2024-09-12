去年以来查处不正当竞争案件1.86万件
2024年09月12日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报武汉9月11日电 （记者吴君）10日上午，2024年全国公平竞争大会在湖北省武汉市开幕。本次大会由市场监管总局主办，主题为“统一大市场 公平竞未来”。据市场监管总局统计，2023年以来，我国市场监管部门依法查处市场垄断案件32件、不正当竞争案件1.86万件。督促有关地方修订废止限制企业迁移、设置不合理招标条件等政策措施4436件。此外，我国发布的《经营者反垄断合规指南》等一系列指导性文件，有力维护了公平竞争市场格局，有效规范了政府不当干预市场行为。
《 人民日报 》（ 2024年09月12日 12 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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