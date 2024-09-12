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追觅科技亮相2024年国际消费电子展

2024年09月12日08:25 | 来源：中国网财经
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原标题：技术创新和产品力的双重表彰！追觅割草机A1与OmniSense获德国权威媒体奖项

　　2024年国际消费电子展(IFA)上，追觅科技凭借其创新的割草机器人A1与自研的OmniSense 3D超感系统，获得了德国权威媒体《COMPUTER BILD》2024年度金电脑奖(DER GOLDENE COMPUTER 2024)-创新奖。

　　该媒体主编称，“凭借其OmniSense技术，Dreame Roboticmower A1能够在没有边界电缆的情况下识别草坪，是特别实用的日常助手”。

　　2024年，追觅割草机A1的市场成绩表现亮眼，在数月时间里迅速实现了 “销量破万台”、 “销售额过亿”的成绩。在CES 2024上，A1凭借出色的表现获得了北美头部家居媒体The Ambient授予的“最佳展品”奖以及House Digest颁发的“CES 2024创新奖”。

　　2024 Prime Day期间，A1在西南欧的GMV达到了2000万元，销量超1500台，成功跻身1000欧元以上价位段的欧洲市场TOP 1。如今，A1在德国、法国、意大利、瑞典、挪威、丹麦和芬兰等国家典型市场获得了广泛认可，在北美和澳洲地区的线上和线下门店均有售卖，同时正在进入更多市场。

　　追觅科技自研的OmniSense 3D超感系统是割草机A1成功的核心所在。该系统集成了建图、定位和避障等多项功能，结合行业领先的弓字形路径规划技术，能够有效提升割草效率，确保切割过程中不遗漏任何区域。OmniSense系统的独特设计使得用户几乎无需担心信号丢失或障碍物干扰。通过激光雷达和先进的智能算法，追觅的割草机不仅拥有精准的定位能力，还能高效地避开各种障碍物，为用户提供了更加安全的使用体验。

　　在2024 IFA展会上，追觅科技还展示了全新升级的割草机器人A2。这一型号在A1的基础上进行了多项创新，融入了AI视觉技术，结合先进的户外环境算法，构建了改进版的OmniSense 2.0 3D超感系统。此系统不仅提升了三维环境感知能力，还能够智能识别草与非草区域，让用户在无需繁琐布线的情况下轻松实现全自动的边界设定。

　　追觅科技在2024 IFA上荣膺金电脑奖，意味着A1智能割草机及OmniSense 3D超感系统的卓越表现获得了国际市场认可，也意味着追觅科技在智能割草机这一新品类的成功布局。未来，追觅科技将继续推进技术创新，为全球用户提供更高效、智能的室内及室外清洁解决方案。

(责编：曹淼、李源)
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