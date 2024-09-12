人民网北京9月12日电 （记者赵竹青）记者从中国计算机学会获悉，2024中国计算机大会将于10月24至26日在浙江东阳横店举行，主题为“发展新质生产力，计算引领未来”。

创办于2003年的中国计算机大会是计算领域学术、技术、产业、教育等各界人士探讨发展趋势的年度盛会。历届中国计算机大会都是在大城市举办，此次选择在一个镇举行万人参加的学术会议，中国计算机学会理事长、中国工程院院士孙凝晖称之为“小镇办大会”。

为何选择横店？孙凝晖介绍，此次大会将结合当地特点，突出AI+影视特色，让各个计算领域的人士了解当地经济产业，并碰撞出火花。

据介绍，2024中国计算机大会共有118个大会特邀报告、3个大会论坛、138个专题论坛，覆盖AI、网络安全、基础软件、教育、芯片等34个技术方向，将有超过800位国内外专家学者、技术精英应邀担任演讲者在大会上交流，其中包括图灵奖获得者，以及十几位两院院士。

大会特邀报告及大会论坛将围绕大会主题，分享计算领域理论、技术和产业前沿内容。3个大会论坛主题分别为AI与未来影像、大模型能否通往AGI（通用人工智能）、 “人工智能+” 赋能新质生产力。

(责编：赵竹青、吕骞)

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