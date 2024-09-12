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“千馆万场”齐发力 中秋佳节科普添彩

2024年09月12日08:28 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （记者赵竹青）记者从中国科协获悉，由中国科协、中央宣传部、中央网信办、教育部、科技部等21个部门共同主办的2024年全国科普日活动，将于9月15日至9月25日举行，主题为“提升全民科学素质 协力建设科技强国”。今年全国科普日活动启幕恰逢中秋节，不少场馆、公园将推出科技点亮中秋月、科普游园会、科普之夜、科学之夜、观星、科普市集、舞台剧等特色活动。

据悉，2024年全国科普日主要活动包括“千馆展览探未来”“万场报告话前沿”“千万IP创科普”3项重点活动和8个联合行动，以及各部门各地区各单位打造的主场活动。截至目前，全国科普日平台汇聚了10多万场各地活动，活动开展地覆盖31个省区市和新疆生产建设兵团。香港、澳门也将开展近40项重点科普活动，话剧《钱学森》将在香港上演。

中国科协科学技术普及部副部长庞晓东介绍，今年全国科普日活动的一大特色是突出科普惠民。活动期间，科普与科幻、文化、艺术、旅游、体育融合创新，科普集市、科普剧、灯光秀、实验秀、科幻绘画展、科幻电影展映、奥运科普、“中轴线”科普、中华文明探源等各类主题科普竞相开展，科普服务将走进社区街道、深入基层一线、步入田间地头。此外，多地将发布系列科普路线和打卡地图。

全国科普日活动主场地设在国家科技传播中心、中国科技馆。除了新兴科技助发展、科学家精神耀九州、文明薪火永传承、青春报国正当时等专题展览，活动内容还包括高阶前沿科普报告、科学家与青少年共筑未来暨同上一堂科学课、“文明的烛火”舞台剧等。

(责编：赵竹青、吕骞)
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