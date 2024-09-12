人民网记者 黄盛

近日，A股上市公司并购重组活跃度正在提升。

9月5日，国泰君安公告表示，公司与海通证券正在筹划，由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式，换股吸收合并海通证券并发行A股股票。

9月8日，盐湖股份公告表示，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了合作协议，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司。

不仅上述并购重组，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。

据记者了解，今年4月新“国九条”出台以来，证监会多措并举激发并购重组市场活力，进一步优化政策环境：提高重组估值包容性，支持第三方重组的交易双方自主协商是否约定业绩承诺，支持上市公司之间吸收合并，出台定向可转债重组规则，完善重组“小额快速”机制，延长发股类重组财务资料有效期，建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业并购重组“绿色通道”，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，鼓励上市公司通过并购重组提质增效、做优做强，提升上市公司质量。

业内人士认为，总体看，A股并购重组市场逐步进入“活跃期”，具有标志性意义的并购案例相继涌现。一方面是“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合，比如中航电测收购成飞集团，普源精电发行股份购买耐数电子股权；另一方面是国有企业推进专业化整合，进一步提升产业协同效应，比如昊华科技收购中化蓝天股权，华电国际拟购买华电集团多项发电资产；再有一方面是多家券商通过并购重组强化业务协同，比如国联证券拟收购民生证券控股权、国信证券拟收购万和证券控股权。

中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇向记者表示，对于上市公司来说，通过并购重组可以实现产业链整合，以更加紧密的形式与其它企业产生资源上的协同，特别是通过产业链上下游的整合协同，增强市场竞争力，提升运营效率；同时，通过并购重组提升公司市值，壮大自身实力，并提升资本市场活跃度，更好发挥资本市场的资源配置功能，引导更多资源流向符合国家战略的新兴产业、硬科技企业等。

也有业内人士表示，并购重组已成为上市公司补链强链、做优做强、提升投资价值的重要手段。对于上市公司而言，并购重组的核心在于整合，目标是实现“1+1>2”的效果。

(责编：方经纶、吕骞)

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